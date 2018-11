Perú vs. Ecuador: hinchada verá a un mundialista en el Estadio Nacional después de 21 años Este jueves se juega el Perú vs. Ecuador, donde los mundialistas se presentarán por primera vez ante su gente, algo que no pasaba desde 1997

Perú vs. Ecuador: 17 mundialistas peruanos estarán en la cancha del Estadio Nacional. (Foto: EFE) Perú vs. Ecuador: 17 mundialistas peruanos estarán en la cancha del Estadio Nacional. (EFE)