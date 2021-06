Conforme a los criterios de Saber más

La delegación peruana que viajó a Quito tuvo dos burbujas sanitarias. La primera fue la oficial, la de los jugadores de la selección. Ellos, junto al comando técnico de Ricardo Gareca, concentraron en el hotel Hilton de Miraflores. El otro grupo; donde la mayoría fue por invitación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano; se alojó en un hotel de San Isidro cerca al Golf. ¿Por qué esa delegación adicional fue de casi 20 personas en tiempos de pandemia?

Llama la atención que en esa alista aparezcan tres integrantes del directorio de Agustín Lozano: Juan Quispe, Genaro Miñán y José Carlos Isla, quien también fue abogado del ex presidente de la FPF, Edwin Oviedo (hoy con detención domiciliaria. Manejamos la información que dos de ellos estuvieron el día de la jornada suspendida de vacunación, el pasado 13 de mayo. También aparecen en la “delegación adicional” la encargada de la Comisión de Disciplina de la FPF, Diana López y el ex futbolista Juan Carlos La Rosa.

En el caso de López, sería bueno que la directiva de Agustín Lozano explique cuál es la función que puede cumplir en un partido de Eliminatorias de la selección peruana, si sus funciones se rigen a lo que ocurra en la Liga 1.

Documento firmado por Diana López, como integrante de la Comisión de Disciplina.

Lo de La Rosa también es preocupante y es una pregunta abierta que queremos hacerle a Lozano. El ex futbolista de Cienciano -campeón de la Copa Sudamericana y Recopa con el cuadro rojo en el 2003 y 2004- fue nombrado como embajador de la Federación Peruana de Fútbol en el año 2019, junto a otros jugadores de los noventas como Flavio Maestri, Percy Olivares y Roberto Palacios. Sin embargo, fuentes de la FPF nos aseguran que no es el primer viaje en el cual La Rosa acompaña a Lozano. También lo hizo hace unos meses en un viaje al Cusco. ¿Cuál es el trabajo que hace La Rosa en la FPF para viajar a Quito?

Presentamos a los embajadores peruanos del @sub17Peru2019, ex jugadores de @SeleccionPeru; Flavio Maestri, Percy Olivares, Roberto Palacios y Juan Carlos La Rosa. El presidente FPF, Agustín Lozano y el presidente del COL, Genaro Miñán, agradecen su colaboración en la competencia. pic.twitter.com/yHQib81i0v — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 20, 2019

Todas las Federaciones deportivas tienen el derecho y la potestad de invitar personas a sus delegaciones en viajes internacionales. Sin embargo, el mensaje desde Videna genera suspicacias por dos asuntos fundamentales: Lozano habría iniciado una estrategia de captación de votos porque piensa postular a la presidencia de la FPF a finales de año (si bien es algo que no está programado, es lo que responde por la hoja de ruta aprobada por la FIFA). Y otro asunto es recordar el caso “Vacunagate del fútbol”, donde aún hay pan por rebanar.

No olvidemos que el secretario general de la FPF solicitó que se incluya a la selección peruana en el plan de vacunación, con miras a la Copa América. El Ministro de Salud, Óscar Ugarte, comentó que estas dosis no iban a proceder porque las vacunas no eran obligatorias para el torneo. Lo preocupante aquí, es que en la lista de la Federación incluiría a nombres de funcionarios y de trabajadores de la FPF. Muchos de ellos parte de la “delegación adicional” a Quito.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, descartó tajantamente que se vuelva a evaluar conceder vacunas a la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Minsa)

Hay que recordar que la delegación que ha viajado a Quito, entre jugadores y comando técnico, tiene números límites. Esa “delegación adicional” no tendría sitio para la Copa América, a lo mucho podrían viajar cinco de los 16 que forman parte del grupo. ¿A pesar de ello se pidió vacuna para ellos? Es otra pregunta que deben responder en la FPF. Esperemos sea pronto.

El caso “Vacunagete del fútbol” se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía. En este Diario manejamos la información de el 40% de la probable delegación que va a viajar a la Copa América: entre futbolistas del extranjero y trabajadores de la FPF que se han vacunado en Estados Unidos, dejan un margen muy menor de personas que necesitan vacunación. ¿Y por qué hubo semejante movimiento logístico en la Federación? Óscar Chiri y Agustín Lozano tienen la palabra.

