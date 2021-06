Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana tuvo que esperar hasta su sexto partido en las Eliminatorias Qatar 2022 para lograr la victoria. El triunfo por 2-1 ante Ecuador en Quito, le da un nuevo aire a la blanquirroja que venía de sumar solo un punto. El rendimiento de los jugadores fue distinto a lo que se vio ante Colombia. Repasamos como le fue a cada uno.

PEDRO GALLESE (8 PUNTOS)

En el primer tiempo no tuvo mucho trabajo. Había cierto temor por cómo iba a reaccionar tras su mal partido ante Colombia. Felizmente apareció ese arquero que varias veces salvó partidos. En la parte complementaria, tuvo mucho trabajo. Es cierto no tuvo grandes atajadas, pero bloqueó varios remates que tenían destino de gol. Estuvo seguro bajo los tres palos.

Peru's goalkeeper Pedro Gallese celebrates winning 2-1 against Ecuador at the end of a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, June 8, 2021. (AP Photo/Jose Jacome/Pool via AP)

LUIS ADVÍNCULA (8 PUNTOS)

Ha quedado demostrado que su puesto es como lateral derecho. Es el lugar donde realiza mejor su labor. Ante Ecuador, Advíncula estuvo sólido en defensa. Fueron pocas veces las que le ganaron la espalda. En ataque fue de gran ayuda. Marcó un gran gol tras una excelente jugada con Gianluca Lapadula.

Peru's Luis Advincula, center, celebrates scoring his side's second goal against Ecuador during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, June 8, 2021. (AP Photo/Franklin Jacome/Pool via AP)

CRISTIAN RAMOS (7 PUNTOS)

Fue uno de los más criticados en el partido ante Ecuador. El defensa calló la boca de todos dentro del campo de juego. Mostró su experiencia en defensa: ganó por arriba, por abajo y se complementó muy bien con Abram. En la última parte del partido rechazó varios balones del área peruana.

AME4339. QUITO (ECUADOR), 08/06/2021.- El jugador José Carabali (arriba) de Ecuador disputa hoy el balón con Christian Ramos de Perú, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). EFE/Franklin Jácome POOL

LUIS ABRAM (7 PUNTOS)

Siempre cumple un trabajo silencioso el central. Tuvo un duelo muy complicado con los atacantes ecuatorianos. Nunca de amilanó y realizó un buen partido. Es más, no se salió del partido cuando el árbitro cobró un penal que luego fue anulado por el VAR.

AME3244. LIMA (PERÚ), 03/06/2021.- El jugador Luis Abram (i) de Perú disputa hoy el balón con Duván Zapata de Colombia, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar /POOL

MARCO LÓPEZ ( 6 PUNTOS)

Una de las sorpresas del partido. Corrió durante todo el encuentro. Muy aplicado en la marca, cerró bien su zona. Fue al ataque en los momentos indicados. No se desesperó. Ayudó a Christian Cueva por el lado izquierdo. Eso sí tiene que mejorar cuando le envían balones largos.

Ante la expulsión de Miguel Trauco, Marcos López será el lateral izquierdo. Lo hizo bien el último partido en Lima.

RENATO TAPIA ( 8 PUNTOS)

No necesita la cinta de capitán para serlo: ordena, arenga, grita, reclama, lucha y festeja. Siempre demostrando un espíritu luchador. A diferencia de otros partidos donde tenía la costumbre de salir jugando, esta vez lo hizo simple. Cuando había que despejar el balón lo hacía. Sacó un perfecto pase largo para Lapadula que terminó en el primer gol de la selección peruana.

AME4326. QUITO (ECUADOR), 08/06/2021.- El jugador Michael Estrada (d) de Ecuador disputa hoy el balón con Renato Tapia de Perú, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). EFE/Franklin Jácome POOL

YOSHIMAR YOTÚN (7 PUNTOS)

Es el reloj del equipo peruano. Sus pases siempre, cortos y largos, crearon peligro dejando mal parado a la defensa ecuatoriana. Siempre está presente en el mediocampo y se muestra como opción de pase. En total completó el 90% de sus pases. Cuando le tocó defender lo hizo bien. Eso sí, la altura de Quito también lo ahogó por momentos.

AME4322. QUITO (ECUADOR), 08/06/2021.- El jugador Angel Mena (d) de Ecuador disputa hoy el balón con Yoshimar Yotún de Perú, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome /POOL

SERGIO PEÑA (5 PUNTOS)

Se esperó mucho del volante del Emmen de Holanda. La gente lo pedía en redes sociales, pero lamentablemente no cumplió un buen partido. Fue el punto más bajo de Perú durante todo el encuentro. No tomó el protagonismo. No generó ni un pase con peligro de gol. Le costó defender. Muy bajo.

AME4322. QUITO (ECUADOR), 08/06/2021.- El jugador Sergio Peña de Perú discute hoy una jugada durante un partido contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome /POOL

CHRISTIAN CUEVA (8 PUNTOS)

Este partido es el que necesitaba Cueva. Se puso el equipo al hombro. Corrió durante todo el tiempo que estuvo en el campo de juego. Estuvo en todas las zonas del campo. Retrocedía hasta el área peruana para comenzar a crear jugadas de peligro. Buscó asociarse con Carrillo y Lapadula en ataque. Redondeó su buen partido con un gol.

Peru's Christian Cueva, center, celebrates scoring his side's opening goal against Ecuador during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, June 8, 2021. (AP Photo/Franklin Jacome/Pool via AP)

ANDRÉ CARRILLO (7 PUNTOS)

Volvió el atacante desequilibrante que tanto necesitaba la blanquirroja. Ganó el uno contra uno. Por la derecha o la izquierda, siempre superando rivales. A medida que van jugando juntos, se está compenetrando mejor con Lapadula. En defensa también dio una mano.

André Carrillo aportó en ataque y defensa, incluso cubrió las espaldas de Luis Advíncula (Foto Selección peruana)

GIANLUCA LAPADULA (9 PUNTOS)

Fue la figura del partido. Qué corazón la del delantero. Si estábamos buscando un reemplazo de Guerrero, con el ‘Bambino’ la selección ya lo tiene. En su primera vez en la altura no lo hizo nada mal. Tuvo buenos movimientos en todo el frente del área. No marcó pero dio dos pases de gol. Eso sí debe tener cuidado con las tarjetas amarillas.

ENTRARON:

PEDRO AQUINO (6 PUNTOS): Aguerrido en el mediocampo. Es capaz de poner hasta la cara para recuperar el balón. Entró enchufado y no desentonó. Siempre bien el jugador de América de México. Le da un nuevo aire a la volante.

LUIS IBERICO (5 PUNTOS): Debut absoluto con la selección peruana. Cubrió muy bien su zona. Estuvo poco tiempo en el campo.

PAOLO GUERRERO (5 PUNTOS): Cumplió una labor defensiva. Ojalá llegue mejor para la siguiente fecha de Eliminatorias. El Perú necesita al mejor Guerrero.

ALEXIS ARIAS (5 PUNTOS): Entró en un momento caliente del partido. Debe estar más atento a las jugadas.

El delantero ítalo peruano se siente motivado tras su llegada a la bicolor.

