Perú vs. Ecuador: Massimo Sandi se lució con dos atajadas seguidas para mantener el empate | VIDEO

Sus apariciones fueron tan importantes como los goles que se pueden anotar. Massimo Sandi se convirtió en figura en el Perú vs. Ecuador, válido por el hexagonal final por el Sudamericano Sub 17, al mandarse dos grandes atajadas en 30 segundos y evitar el segundo de la visita.

Tras el gol de Yuriel Celi que significó el empate de la selección peruana, Ecuador se volcó con todo al ataque buscando ponerse arriba en el marcador nuevamente, pero se encontró con toda la humanidad de Massimo Sandi que utilizó todo su cuerpo para evitar dos goles cantados.

Primero sacando con los pies un remate cruzado de John Mercado, tras una gran acción colectiva de ecuador que llegó al área peruana tocando. El balón no salió y el mismo Mercado sacó el centro pasado para que aparezca Alexander Pluas de cabeza que obligó a Sandi a esforzarse y sacarla al córner con una mano.

Dos grandes atajadas que pueden significar de mucho para la selección peruana que se jugará la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil en la última fecha contra Uruguay.

Perú vs. Ecuador llegaron a esta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 obligados a ganar para seguir con vida en la lucha por clasificar al Mundial de la categoría y no estar dependiendo de otros resultados en la última jornada.