Una oportunidad para la selección peruana con miras al encuentro ante Ecuador. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este fin de semana se evaluará el ingreso de hinchas a los estadios con las tres dosis contra el coronavirus. Así lo mencionó durante una rueda de prensa.

“Esto sería un requisito y eso nos permite flexibilizar un poco más los aforos. Pero cuidando que las personas vulnerables tengan su dosis de refuerzo (ante la COVID-19) para que puedan asistir”, mencionó la máxima autoridad del Minsa.

De la misma manera, Hernando Cevallos mencionó que esta decisión entrará en análisis en el Consejo de Ministros y se evaluará una 30 % de aforo. Además, tampoco descartó que—en alguno de los amistosos—se cuente con la presencia de público en las gradas.

Recordemos que—hace algunos días el titular del Minsa—rechazó la asistencia a los hinchas en los recintos debido al brote de contagios. “Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alta y no queremos arriesgar a la gente”, manifestó el pasado miércoles a Ovación.

En la misma línea, la autoridad reiteró que “la decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”.

“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”, agregó.

Selección peruana enfrentará a Colombia y Ecuador

La ‘Bicolor’ enfrentará en duelos de vida y muerte a Colombia y Ecuador, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente. Primero visitará Barranquilla para medirse ante un rival directo que tiene la misma cantidad de puntaje (17), pero por diferencia de goles se ubica cuarto. Luego, recibirá a la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro que marcha en la tercera casilla con 26 unidades.

Previamente, la ‘Blanquirroja’ jugará encuentros amistosos ante Panamá y Jamaica. El compromiso ante los ‘Canaleros’ se disputará este domingo 16 a las 4 p. m. en el Estadio Nacional, mientras que se medirá con los ‘Reggae Boyz’ el jueves 20 en el mismo horario y lugar.