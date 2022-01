Conforme a los criterios de Saber más

Técnica siempre tuvo, y de sobra. Un guante en el pie derecho. No es velocista, pero tampoco lento. No tiene características de centrodelantero, pero sabe pisar el área. Y tampoco es un negado del gol. De hecho, marcó uno que vale por mil. Hace poco más de cuatro años, Paolo Hurtado acabó con el “monstruo” de Quito y sus casi 3 mil metros sobre el nivel del mar. No fue el único héroe de la selección peruana. Edison Flores -el que nos dio tres puntos en Barranquilla ante Colombia el último viernes- dio el primer golpe, él el del nocaut. Fue un 2-0 ante Ecuador, el rival de este martes (9 p.m.), que nos hizo soñar con Rusia 2018. Esta vez el sueño es Qatar 2022.

Minuto 75 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Perú vence 1-0 a Ecuador con golazo del ‘Orejas’. Los locales intentan salir jugando, pero Miguel Trauco roba un balón en el mediocampo y se la cede a Paolo Guerrero. El capitán conduce con inteligencia mientras espera la llegada de Christian Cueva, quien corre como si estuviera en Lima. El balón le queda atrás, frena, controla y se la deja a Hurtado. El ‘Caballito’ había ingresado unos minutos antes y tiene gasolina para llegar y rematar en primera. “¡Gol! ¡Gool! ¡Goool!”, grita el siempre recordado Daniel Peredo, mientras Cueva cae desplomado al suelo exhausto y Hurtado sale corriendo hacia la tribuna visitante -la nuestra- haciendo un corazón -el nuestro- con las manos.

De este gol histórico -era la primera vez que la Bicolor ganaba en Quito- han pasado cuatro años y cinco meses, y Paolo pasó de ser mundialista a perder espacio por las lesiones y sufrir el golpe más duro que le dio la vida: la muerte de su madre, doña Sandra Huertas Polo, por COVID-19 (abril, 2021). “Quiero volver a ser el de antes, volver a ser feliz”, nos confiesa en esta entrevista exclusiva en la que también habla de Ricardo Gareca, el recuerdo del Ecuador 1-2 Perú, Alianza Lima y su sueño de volver a ponerse la blanquirroja.

—¿Cómo viviste el triunfazo ante Colombia?

Estoy muy contento por todo lo que está viviendo la selección, se lo merecen. Siguen trabajando de la misma manera que años anteriores y eso es bueno para el fútbol peruano porque se sigue mejorando a nivel de selección. Eso motiva a todos a querer estar en algún momento ahí. Hoy le toca estar a chicos muy jóvenes y eso es bueno para que sigan mejorando y aprendiendo todo lo que es la selección.

—¿Y en Chile cómo se sufrió la victoria peruana, un rival directo para ellos?

No soy mucho de hablar con gente de aquí sobre esos temas. En el club lo comentan, pero muy poco. A nivel de país, no te podría decir. Pero en los entrenamientos que tengo con Unión Española me felicitan por ser peruano, porque ven que la selección está bien. Eso me llena de orgullo, porque mi selección es reconocida y respetada.

—Una selección que ganó de visita en Ecuador, Paraguay, Venezuela y ahora en Colombia. ¿Qué cambió Ricardo Gareca en la mentalidad del futbolista peruano para hacerlo tan competitivo?

Es una persona que transmite mucha confianza, te ayuda a poder conseguir todo lo que quieres, trata de tener contento a todos, tanto al que juega como al que no juega. Y eso ayuda a que demos todo por él, a la unión del grupo, que se viva un ambiente diferente en la selección. A veces al jugador peruano lo crítica la gente, los periodistas, y el profesor hace que no afecte porque al final lo que los jugadores hacen en el campo vale mucho más de lo que puedan decir. Gracias a Dios se ha podido conseguir cosas que la gente no confiaba y eso motiva a que se siga pensando en grande.

—¿Qué significa ser un jugador de selección? En su momento lo fuiste y nos diste la victoria historia en Quito, ahora le tocó a Edison Flores que llegaba con críticas a su rendimiento

Las críticas son parte de. Hay buenas y negativas, de las que uno no quiere escuchar. Pero el profesor hace que esas críticas no afecten porque tiene mucha comunicación con el jugador, transmite mucha confianza. Eso ayuda a que tu cabeza esté tranquila, que solo estés pensando en hacer bien las cosas, que cuando llegues a la selección estés cómodo y feliz, y cuando te toque estar dar lo máximo por los colores que estás vistiendo. Jugar por la selección es una sensación que es muy difícil de explicar. Es tan lindo que al final llegas y quieres estar al cien por ciento, a veces hay jugadores que juegan lesionados porque quieren estar con el equipo y ese es el reflejo de que el profesor ha hecho que el jugador que esté pueda dar todo de sí por la camiseta y el pueblo peruano.

—¿Has jugado lesionado algún partido con la selección?

Sí, en el que hice el gol en Quito lo jugué lesionado. Tenía un esguince de tobillo de segundo grado y lo jugué así, con el tobillo completamente hinchado.

—Hablando de tu gol en Quito, este martes enfrentamos a Ecuador pero sin Christian Cueva, uno de los jugadores más influyentes de la selección. ¿Cuánto afectará no tenerlo en el campo?

Ya todos sabemos lo que aporta, la clase de jugador que ha demostrado ser en todos estos años, tanto en su club como en la selección. No sé si afecte, pero es un jugador muy importante para la selección. Sabemos que no va a estar pero hay otro jugador que sí estará y tendrá las ganas de hacer las cosas bien. De eso no me queda la menor duda. Para eso se preparan. Creo que la selección no depende de un solo jugador sino de todos los que están ahí en este momento. Pero también hay que ser conscientes que Christian ha sido un gran aporte en estos últimos años.

—Christian Cueva dijo que Ricardo Gareca era como un padre para él, ¿cómo es el profesor con Christian en la intimidad de la selección?

Todos los que hemos estado ahí sabemos el trato que tiene hacia él. Sabemos que si él (Christian) lo ve así es por el trato. Es algo que se lo ha ganado también por el trabajo que viene haciendo.

—¿Ustedes también consideran a Ricardo Gareca como un padre?

Para mí, es la persona que me ha ayudado a conseguir cosas que yo nunca creí lograr. La verdad es que siempre estaré agradecido con el profe, agradecido por todas las oportunidades que me ha dado en la selección. Pero decirte que es mi papá, no lo tomaría así, te soy sincero. Es una persona que aprecio mucho, a la que le tengo mucho cariño y siempre me hizo sentir cómodo en la selección.

—Este martes la Bicolor enfrentará a Ecuador, un rival que seguramente te trae gratos recuerdos...

Sí, el recuerdo aún está vigente en mi mente. Siempre que veo a la selección me acuerdo del gol en Quito. Es algo inevitable. Esté o no, ver un partido es llevar esos momentos buenos que viví.

—¿Qué te genera ver la repetición de tu gol en aquel 2-1?

Nostalgia. Por el momento que estábamos viviendo. Era un partido difícil, en una cancha tan dura en la que no se había ganado y poder hacerlo, genera nostalgia y felicidad recordar ese momento.

—¿Qué recuerdos tienes de ese partido?

Cómo te dije, era un partido duro, una ciudad en la que no se había podido ganar. Todo el mundo pensaba que no íbamos a poder conseguir el triunfo. Recuerdo que justo cuando iba a entrar, Edison Flores hace el primer gol. En ese momento pensé que el profe iba a tomar otra decisión porque estábamos ganando 1-0, pero al final continúo con el cambio. Pude entrar al partido y unos minutos después marqué el gol que en ese momento significó el 2-0. Quizá se hubiera sido otro entrenador, al estar ganando 1-0, realizaba otro cambio y ponía un defensa o un jugador de marca, pero el profesor no lo hizo.

—¿Imaginaste marcar gol en ese partido?

Tenía en mi mente poder estar en el partido de todas maneras. Cuando estoy en el banco siempre pienso que me va a tocar, que tengo que estar preparado, que tengo que calentar bien para poder dar lo mejor. No lo soñé, ni lo imaginé, pero poder convertirlo fue algo muy emotivo para mí. Lo tengo muy grabado en mi mente.

—¿Recuerdas cómo fue la charla de Ricardo Gareca antes de afrontar el partido?

¡Uy! Eso es muy complicado la verdad, soy de memoria débil en ese aspecto. Hay cosas que sí me acuerdo, hay cosas que no, jaja. Pero hubo una charla motivacional como siempre lo hace. Ese día, en el entretiempo, entramos al camerino estando empatados, y sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, que en cualquier momento podíamos generar una chance y marcar. Y así se dió.

—¿Fue el mejor gol de tu carrera?

No sé si es el mejor gol de mi carrera, pero es el gol que marca mi carrera. Por la situación, por el momento que estábamos viviendo en la selección, porque teníamos muchas chances de ir al Mundial. Creo que esos momentos son emotivos, poder hacer un gol, ganar el partido, ver la tabla y que Perú esté cuarto a falta de dos partidos. Eso te queda marcado.

—¿Qué tan difícil es enfrentar a Ecuador?

Es un rival duro, ya lo demostró en estas Eliminatorias. Pero yo creo que Perú juega bien y contra cualquier rival juega de igual a igual y eso me da mucha tranquilidad porque sé que en cualquier momento lo puede ganar. Se dio un partido difícil en Colombia y terminamos ganando. Todos los partidos de Eliminatorias son difíciles. Ahora se viene Ecuador, pero Perú tiene muchas chances de ganar por la forma en que juega y más en casa todavía.

—En Sudamérica, ¿Perú a qué nivel está?

Y… lo dice la posición en la que estamos en las Eliminatorias, ¿no? Hoy estamos cuartos debajo de Brasil, Argentina y Ecuador. Perú es una selección que siempre juega bien, tiene una idea de juego que es importante en el fútbol, y es un equipo que puede crear ocasiones de gol. Es una selección muy buena, todo el mundo lo dice. Tengo compañeros aquí que hablan muy bien de Perú. Eso me motiva, me da mucha felicidad y es importante para el peruano mismo.

—¿Te animas a dar un resultado para este martes?

Solo quiero que Perú gane para poder estar más cerca del Mundial. Es lo que todos los peruanos queremos. Creo que Perú ganando este partido tiene grandes chances de ir al Mundial.

—Cuando llegaste a Unión Española dijiste que tu objetivo era volver a la selección peruana. ¿Qué tan lejos o cerca crees que estás de lograrlo?

Yo creo que cuando esté bien en todos los aspectos voy a volver. Estoy cien por ciento seguro de eso. Todo es un proceso así que me voy a preparar de la mejor manera. El año recién empieza y voy a empezarlo bien para ser llamado que es lo que más quiero. Es lo que todo jugador peruano quiere y yo también. Yo quiero estar.

—¿Qué te falta para estar bien en todos los aspectos?

Tener continuidad. Hace tiempo que no la tengo. Estaba pasando algunos problemas. La vida no es fácil, pero uno siempre tiene que saber lidiar con todas las cosas y prepararse para cuando le toque estar. La verdad es que ahora estoy bien, tranquilo, contento en un club serio como es Unión Española y voy a trabajar duro. Una de mis metas es volver a la selección. Quiero volver, lo tengo claro.

—En caso de que sé, ¿sueñas con estar en Qatar? ¿Qué crees que debes hacer para lograrlo?

Sí, como te digo, quiero prepararme bien, quiero jugar, volver a ser el mismo de antes, volver a disfrutar del fútbol como antes. El día que yo esté bien, sé que voy a volver. Estoy seguro y me prepararé para eso.

—¿Has conversado últimamente con Ricardo Gareca o alguien de su comando técnico?

La última vez que hablé con el profesor Néstor Bonillo (NdR: preparador físico de la selección) fue antes de venir aquí a Unión. Eso me motiva a estar bien, a estar tranquilo. Sé que si estoy bien voy a tener mi oportunidad.

—En los últimos meses te han relacionado mucho con Alianza Lima, ¿estuviste cerca de pegar la vuelta?

Nunca hablé con ningún dirigente y no sé si habrán hablado con mi representante. Yo tengo contrato aquí y quiero seguir jugando fuera del Perú todavía. No sé por qué se habrá hablado tanto de Alianza, no sé de dónde sacan esos comentarios.

—¿Es una tarea pendiente volver?

Claro que sí. En algún momento voy a tener que volver. Soy hincha de Alianza Lima, mi familia también. Quiero jugar en Alianza de nuevo, salir campeón que es la deuda que tengo con el club. Sé que en algún momento se va a dar.

—¿Te has puesto una edad límite para volver? En estos momentos tienes 31 años

No, pero sé que el día que vuelva lo haré bien, no voy a volver para dar vergüenza. Voy a volver para ser campeón con Alianza. Para ese día quiero estar bien física y mentalmente, para poder darle todo al club.

—Dentro de poco se cumplirá un año de la partida de tu madre, un golpe duró que te chocó. ¿Cómo vas llevando el día a día?

Por eso te digo que he estado pasando problemas. La gente no sabe todo lo que uno pasa, lo que uno siente. En realidad es duro porque, bueno, prácticamente mi madre se entregó a mí para que yo pueda ser futbolista profesional. Lo tengo muy claro, muy marcado en mi vida. Sé que me voy a preparar bien porque quiero estar bien, quiero volver a ser feliz en mi trabajo, el fútbol, volver a ser el mismo que era antes y poco a poco me quiero ir reencontrando con eso. Voy a trabajar duro, prepararme bien, lo voy a hacer por ella también. Quiero que este regreso sea bueno y lo voy a conseguir, estoy seguro de eso.

—¿Pensaste en algún momento en dejar el fútbol tras lo sucedido?

Sí. Hablé con mucha gente cuando pasó el tema, me dio muy duro. He vuelto a jugar después de seis o siete meses. Es un momento duro hasta el día de hoy, es algo con lo que vengo luchando, pero voy por un buen camino y sé que ella me está viendo y me va a bendecir en todo este tiempo.

—¿Cuánto influyó tu familia para que regreses a las canchas?

Mucho. Mis hijos, mi esposa, mis hermanas, mi abuela y todas las personas que han estado conmigo. Amigos que se han tomado el tiempo de poder ir a mi casa y darme un abrazo de aliento. Eso lo voy a tener muy marcado en mi vida. Y esto me ha ayudado mucho, no a superarlo porque nunca lo haré, pero a poder seguir adelante en este aspecto de volver a reencontrarme conmigo mismo en todos los aspectos. Estoy muy motivado, muy tranquilo, feliz con mi familia que me viene apoyando siempre. Eso me motiva.

