Conforme a los criterios de Saber más

Está a punto de cumplir 20 años, es considerado el jugador más prometedor de Ecuador tras Antonio Valencia y es casi seguro que inicie acciones este martes ante la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022. Estamos hablando de Moisés Isaac Caicedo Corozo, quien quiere jugar como N’Golo Kanté. Él podría ser esa piedra en el zapato que frene al golpeado equipo de Ricardo Gareca.

Suena nostálgico: la selección peruana regresa a Quito para enfrentar a Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. A casi 4 años de aquel histórico triunfo por 2-1, la blanquirroja va en busca de otro golpe; sin embargo, el panorama ya no es el mismo. El combinado del país norteño llega con un presente más que prometedor y con jugadores que le están dando un plus en estas clasificatorias.

Moises Caicedo juego con la número 23 en la selección ecuatoriana. (Photo by Jose Jacome / POOL / AFP)

Uno de ellos es Moisés Caicedo quien, aunque suene increíble, no fue pare de aquella selección ecuatoriana sub-20 que logró el tercer puesto el Mundial Polonia 2019. No estuvo en esa generación dorada de la tricolor; sin embargo, ya se ha ganado un lugar en el equipo de Gustavo Alfaro.

No llegó a participar del Mundial junto a Gonzalo Plata, José Cifuentes, Diego Palacios y Leonardo Campana por una cuestión de edad. Moisés Caicedo tenía solo 18 y aun no terminaba de formarse en Independiente del Valle. Además, Esa selección ecuatoriana tenía un equipo muy compacto. El crecimiento de ‘Moi’ llegó meses después.

LA CONFIANZA DE ALFARO

Desde que llegó Gustavo Alfaro a la selección ecuatoriana tenía claro que iba a comenzar a darle rodaje a los más jóvenes. Sorprendentemente y contra todo pronóstico hizo debutar a Moisés Caicedo ante Argentina por el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

No fue un experimento. Aquella fue la confianza que necesitaba el joven jugador de 19 años. Ecuador perdió 1-0 pero dejó cosas positivas para el análisis: equipo rebelde y con ganas de comerse al mundo. En ese partido, Caicedo jugó 79 minutos y le sirvió para quedarse con el puesto.

Lionel Messi (C) siendo marcado por Moises Caicedo. (Photo by AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP)

En las 4 primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, Moisés Caicedo inició las acciones. Su mejor partido fue, hasta el momento, ante Uruguay en Quito. ‘Moi’ demostró un nivel de jugador de Liga Top: 91,7% pases acertados, 7 duelos ganados, completó cuatro quites y marcó un gol. Ya no era una sorpresa. Menos con los números que mostraba dentro del campo.

En el triunfo por 3-2 ante Bolivia en La Paz, Moisés Caicedo recibió una tarjeta amarilla y quedó a una de ser suspendido. Es por eso que no fue considerado por Gustavo Alfaro para el duelo ante Brasil . El estratega argentino lo quiere al 100% para el partido ante la selección peruana.

“Moisés se quedó porque venía con una lesión de talón desde Inglaterra, porque estaba con tarjeta amarilla, y nosotros sabíamos que lo podíamos poner acá (en Brasil) y para nosotros Brasil era un desafío y Perú una necesidad... Tenerlo a Moisés para poder arrancar desde el minuto cero contra Perú para mí era vital”, explicó Alfaro.

Con estas declaraciones, Alfaro resume lo importante que es Moisés Caicedo para su equipo. Lo quiere desde el inicio ante la selección peruana porque sabe que no puede perder puntos de local. En cambio, ganarle a Brasil en Brasil no estaba en los planes del técnico.

Tras sufrir una dura derrota ante Colombia, ahora la selección peruana necesita sumar tres puntos. Su próximo rival será nada menos que Ecuador, una de las selecciones que inició mejor su camino en las Eliminatorias a Qatar 2022.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

A Moisés Caicedo no se le pasaba por la cabeza ser futbolista. Jugaba por diversión en su barrio de Santo Domingo en Ecuador. Hasta que un profesor vio el talento de ‘Moi’ y lo llevó a entrenar. Le pagaba los pasajes con tal de que el muchacho entrene y comience a jugar mejor de lo que ya lo hacía.

Pasó por Espoli y Colorados SC hasta que a los 13 años llegó a Independiente del Valle, equipo que comenzaba a reclutar jóvenes para formarlos. Los primeros años fueron difíciles para Moisés, no destacaba en los partidos de práctica y llegó a llamar a su mamá para que se regrese a Santo Domingo.

Fue una conversación con Miguel Ángel Ramírez que lo hizo cambiar de opinión. El estratega le hizo entender que todo objetivo se logra gracias al trabajo. Entonces, la carrera de Caicedo comenzó a crecer y crecer. Es más, hubo sorpresa en Independiente del Valle por cómo había mejorado el volante. El cariño del jugador hacia el técnico español se notaba: cada gol que hacía lo celebraba abrazando al entrenador.

A pesar de pandemia por el coronavirus, el 2020 fue un gran año para Caicedo. Una temporada anterior ya había debutado con el primer equipo de Independiente del Valle jugando solo 3 partidos. Sin embargo, lo mejor vendría después para el volante.

Miguel Ángel Ramírez será el nuevo DT de Internacional de Porto Alegre | Foto: AFP

En febrero del 2020, Caicedo fue figura y capitán del equipo juvenil de Independiente del Valle que ganó la Copa Libertadores Sub-20. En ese torneo demostró un nivel superlativo que sorprendió a más de uno. Al término de este torneo, rápidamente comenzó a tener más minutos en primera.

Debutó en la Copa Libertadores donde jugó 6 partidos y marcó 2 golazos ante Flamengo y Junior. Un ascenso prometedor en solo una temporada jugando en primera división. En la Serie A de Ecuador sumó 22 partidos y marcó 4 goles.

🤩🇪🇨 ¡Los goles de Moisés Caicedo, el volante ecuatoriano de 18 años de @IDV_EC que vive un sueño!



✅ Anotó ayer para su selección en Eliminatorias.



✅ Marcó dos golazos en la #Libertadores 2020



✅ Hizo un tanto clave en la #LibertadoresSub20 2020, en la que fue campeón. pic.twitter.com/tew6lm8hX0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 14, 2020

Los cazatalentos ya alertaban a los mejores equipos de Europa de la aparición de Moisés Caicedo. La prensa de Ecuador informó que el volante manejaba ofertas de Chelsea, el AC Milan, el Brujas, Manchester United y otros equipos más. Al final terminó firmando por el Brighton & Hove Albion de la Premier League que desembolsó 6,2 millones de dólares y dejó el 20% a Independiente del Valle.

ASÍ JUEGA EL KANTÉ ECUATORIANO

“En el fútbol me fijo en N’Golo Kanté. Es un gran futbolista y en la cancha se mue por todos lados y eso me gusta de él. También porque es tranquilo, no le gusta discutir en la cancha Solo se dedica a jugar”, declaraba Moisés Caicedo en el 2018.

Pasaron los años y el volante ecuatoriano muestra chispazos de Kanté. Está en todas las zonas del campo. No solo es un jugador que ayuda en la recuperación del balón. También toma protagonismo a la hora de comenzar las jugadas desde su puesto. A sus 19 años, tiene una resistencia física única. No se cansa de correr.

A su juego le ha agregado el pase gol. En las Eliminatorias Qatar 2022 lleva 3 asistencias y 1 gol. Cuenta con buen juego aéreo, busca remates desde fuera del área para sorprender al equipo rival y tiene esa picardía para romper líneas para llegar al área contraria. Un todo terreno el volante ecuatoriano.

Para el duelo Perú vs. Ecuador por Eliminatorias, Moisés Caicedo tendrá la misión de frenar las salidas de la blanquirroja. No dejará que Yoshimar Yotún tenga libertad para sacar pases largos. Luego será un dolor de cabeza para Renato Tapia cuando intente llegar al área peruana.

#OJOALDATO - Moisés Caicedo 🇪🇨 (18 años y 347 días) es el goleador más joven de @FEFecuador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Hoy ha superado el registro de Antonio Valencia que le hizo dos goles a Paraguay en 2005 con 19 años y 235 días. pic.twitter.com/dS7mGoaiA2 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 13, 2020

El partido para la selección peruana ante Ecuador por Eliminatorias, será muy complicado y distinto al que disputó hace cuatro años. Esta vez, el tricolor llega golpeada por la derrota 2-0 ante Brasil pero con ganas de reivindicarse.

MÁS EN DT