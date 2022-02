Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana ya dejó atrás el gran triunfo por 1-0 que logró ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias a Qatar 2022. Ahora afrontará un partido más complicado frente a Ecuador (esta noche, 9 p.m.) donde la Blanquirroja tiene que ganar para ponerse más cerca del Mundial. Este importante encuentro lo tendrá que afrontar sin Christian Cueva, quizá su mejor jugador. Ricardo Gareca ya trabaja para elegir al reemplazo del ‘10′ de la Bicolor.

El triunfo ante Colombia dejó una gran baja en la selección peruana. Christian Cueva fue amonestado y por acumulación de tarjetas se perderá el encuentro ante los norteños. Perú no podrá contar con su jugador más destacado y determinante en este tramo final de las Eliminatorias.

‘Aladino’ es pieza importante en el sistema de Ricardo Gareca. Es el goleador de Perú en estas Eliminatorias Qatar 2022 con 5 tantos, tiene registrado una asistencia y su desequilibrio le da un plus a la selección. Hoy la Blanquirroja no tiene un jugador con el mismo nivel del atacante de Al-Fateh.

En estos días de entrenamientos y charlas, el técnico viene buscando qué es lo mejor para el equipo. Cuenta con diversas variantes como Edison Flores, Christofer Gonzáles, Gabriel Costa, Raziel García o hasta el mismo Marcos López, quien podría dejar la defensa para pasar a ser extremo.

Si hacemos un análisis muy rápido, Christian Cueva ha jugado todos los partidos en estas Eliminatorias. Sin embargo, ante Chile y Brasil no fue titular. Ahí Ricardo Gareca puso a Edison Flores y Christofer Gonzales.

El ‘Tigre’ tiene la opción de seguir con el 4-3-3 o volver al 4-2-3-1. Esa es la duda para el entrenador. Por lo pronto, en el último entrenamiento probó a Christofer Gonzales y Raziel García como reemplazo de Cueva que sería una especie de hombre por hombre para no tocar el sistema. En esta nota te contamos lo que le puede aportar las otras opciones.

"Vengan de a mil" es la videocolumna del periodista argentino Jorge Barraza y en su primera entrega analiza la histórica victoria de Perú en Barranquilla que lo metió a puestos de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022.

CHRISTOFER GONZALES

Christofer Gonzales ha sumado diez partidos en estas Eliminatorias (cinco de titular y cinco ingresando desde el banco de suplentes). El volante de Sporting Cristal tiene la virtud de poder jugar de extremo como de interior. Es decir, puede hacer los movimientos que hace Cueva normalmente en un partido.

En Sporting Cristal ha jugado en el medio junto a Jesús Castillo y Horacio Calcaterra, pero también lo hizo como extremo por izquierda cuando no estaba Alejandro Hohberg o Irven Ávila.

En el amistoso ante Panamá, Ricardo Gareca decidió ponerlo de interior y a Edison Flores como extremo. Sin embargo, su mejor rendimiento lo ha encontrado pegado a la banda, desequilibrando o haciendo diagonales en busca del remate o un pase filtrado.

EDISON FLORES

Edison Flores tuvo un correcto partido ante Colombia. Volvimos a ver al jugador que tanto extrañaba la selección peruana. Su ingreso fue determinante para darle un respiro a la volante y le dio el triunfo a la blanquirroja con esa característica llegada que tiene el ‘Orejas’.

La opción de incluir a Edison Flores haría que Perú vuelva al 4-2-3-1. La mitad de la cancha sería la misma. Solo con la modificación que Sergio Peña juegue como volante detrás de Gianluca Lapadula. No solo sería soporte para el delantero, también se volvería una opción para André Carrillo y el Orejas de sumarse al ataque.

Edison Flores ya sabe lo que es jugar recostado por la banda izquierda. Además, si pensamos en el poderío ofensivo de Ecuador, su presencia gana más protagonismo porque hace muy bien el recorrido de área a área.

No es un secreto que el juego en ataque de Ecuador parte de los pies de Gonzalo Plata. Miguel Trauco o Marcos López no podrán solos para frenar al hábil y veloz atacante ecuatoriano. La presencia de Edison Flores será vital para dar una mano en defensa y, además, que el lateral del combinado tricolor no salga mucho. Aunque queda la duda de cómo esté físicamente para aguantar el nivel de exigencia que imprime la selección norteña.

Selección peruana: Gonzales y Flores, las opciones de Gareca

MARCOS LÓPEZ

Lo bueno de Marcos López es que puede jugar por todo el sector izquierdo. Lo puede hacer como lateral, volante y hasta de extremo. Es polifuncional y tranquilamente podría hacer dupla por ese sector con Miguel Trauco.

El exSporting Cristal tiene la misma característica de Edison Flores de hacer ese recorrido por la banda izquierda. Además, es una mejor opción en defensa que el Orejas. Sin embargo, no tiene ese atrevimiento en los últimos metros del arco rival.

Teniendo en cuenta que Perú, más allá de redoblar la marca por las bandas, donde se encuentra el poderío ecuatoriano, tiene que salir en busca de los tres puntos este martes. Por eso quizá la opción menos viable, pero no descartada, sea la del futbolista de San José Earthquakes de la Major League Soccer.

OTROS NOMBRES

Selección peruana: Variantes a Cueva

Otras de las opciones es que Sergio Peña avance un poco más y se posiciones por detrás de Gianluca Lapadula, como una especie de ‘10′. Ya en las anteriores Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, para el decisivo partido contra Argentina en La Bombonera en el que Cueva se ausentó por acumulación de amarillas, Gareca apostó en ese lugar por el jugador del Malmö, que ese día jugó como titular por primera vez en la selección.. Esto independientemente de quién ocupe la lado izquierdo de Cueva.

Otra alternativa tentadora para el ‘Tigre’ es poner a Gabriel Costa. El jugador de Colo Colo puede desempeñar las mismas funciones que Cueva. De hecho, es la posición a la que más está acostumbrado a aportar en su club. La idea sería que ‘Gabi’ varíe de banda con André Carrillo dependiendo de cómo se sientan más cómodos ambos para el juego.

Por último, tampoco hay que descartar la presencia de Jairo Concha. El futbolista de Alianza Lima puede cumplir la función de ‘10′ en la selección, como lo hizo en el amistoso ante Jamaica, donde dejó sensaciones bastantes positivas.

Al final, todo dependerá únicamente de Ricardo Gareca. La decisión que tome el ‘Tigre’ será siempre buscando el bienestar del equipo. Hay bastantes variantes para la posición de Cueva y tendrá que escoger la que crea conveniente. Lo único que se espera es la victoria para acercarnos a Qatar 2022.

VIDEO RECOMENDADO

El equipo de Ricardo Gareca necesita sumar en su próximo partido, para seguir con opciones de conseguir un cupo a la próxima Copa del Mundo. Conoce todos los detalles del partido frente a Ecuador.