Pueden llamarlo como quieran: destino o cábala. Pero la selección peruana ha encontrado en Quito una ciudad para recuperar el aliento, para volver a respirar. Como en el 2017, la Blanquirroja viajó a la altura norteña para seguir soñando con un Mundial. El 2-1 de aquella vez nos acercó a Rusia, el triunfo con el mismo resultado del último martes nos dio combustible para creer nuevamente en Qatar. O al menos para no alejarnos más. Ante Ecuador, Perú ratificó su sueño mundialista.

La nueva victoria épica a más de 3700 metros sobre el nivel del mar sirve para recobrar la confianza, pero no debe cegar el presente. La selección ha sumado cuatro puntos de 18 posibles y, tras seis partidos, se ubica en el último lugar con -8 goles de diferencia. El mismo puntaje en los mismos encuentros jugados que las Eliminatorias pasadas. ¿Es posible soñar aún en Qatar? Por supuesto, este equipo sabe de remontadas. ¿Cuántos puntos necesitará la ‘Bicolor’? Lo vemos a continuación.

Para ir a Rusia, Perú hizo 26 puntos. El equipo de todos se quedó con ese bendito quinto lugar que parecía ser el puesto preferido de Uruguay. Los charrúas clasificaron a Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 tras ganar el repechaje. En esas tres ediciones hizo 27, 24 y 25 unidades. Para Alemania 2006 también quedaron quintos con 25 pts., pero perdieron ante Australia en el repechaje. Tomando en cuenta estos antecedentes, concluímos que una selección necesita un promedio de 26 puntos para acceder a una Copa del Mundo .

En ese sentido, la ‘Blanquirroja’, con cuatro puntos, necesitaría sacar 22 más en los 12 partidos que le quedan : seis de local (ante Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay) y seis de visita (frente a Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay).

El Nacional debe ser un fortín

Pese a que se arrancó mal la Eliminatoria, la selección peruana tiene la obligación de hacerse fuerte de local. Por ahora jugó dos partidos en el estadio Nacional y obtuvo los siguientes resultados: dos derrotas, cinco goles en contra y ninguno a favor . Si queremos mantener viva la ilusión de Qatar 2022, eso debe cambiar.

Lo ideal sería que la selección obtenga seis victorias sobre seis cuando se juegue en Lima. Es decir, 18 puntos. Pensar en eso no es nada exagerado. Todo lo contrario. De los seis rivales que vendrán a la capital, solo Chile se llevó un triunfo en las Eliminatorias pasadas . Venezuela, en un partido raro, el que fue el inicio del recambio que hizo Ricardo Gareca, sacó un empate. Los demás (Uruguay, Bolivia, Ecuador y Paraguay) se fueron con las manos vacías.

Perú vs. sus próximos rivales de local en las Eliminatorias pasadas:

RIVAL RESULTADO Venezuela 2-2 Uruguay 2-1 Chile 3-4 Bolivia 2-1 Ecuador 2-1 Paraguay 1-0

De visita, no de paseo

No ganar de local obliga a tener que sumar de visita. Es una ecuación simple. Por ejemplo, en el torneo anterior, Perú obtuvo solo once puntos en sus últimos seis partidos de local. Por ende, tuvo que conseguir otros once jugando de visita .

El problema es que, en las Eliminatorias pasadas, la selección no le pudo ganar a ninguno de los rivales que enfrentará fuera de casa. Al menos no en cancha. Bolivia se quedó con la victoria en La Paz por 2-0, aunque después perdió los tres puntos tras el fallo del TAS. Brasil (3-0), Colombia (2-0) y Uruguay (1-0) también celebraron frente a la ‘Bicolor’. Solo Argentina (0-0) y Venezuela (2-2) cedieron puntos.

Pese a que el panorama fuera de tierras peruanas parece aterradora, es necesario resaltar que los cuatro puntos que tiene el equipo de todos los consiguió de visita: 2-2 frente a Paraguay y 2-1 ante Ecuador . Claro, la localía fue desperdiciada en este arranque de Eliminatorias.

Perú vs. sus próximos rivales de visita en las Eliminatorias pasadas:

RIVAL RESULTADO Bolivia (La Paz) 2-0* Brasil (Salvador) 3-0 Argentina (Buenos Aires) 0-0 Venezuela (Maturín) 2-2 Colombia (Barranquilla) 2-0 Uruguay (Montevideo) 1-0

* La selección peruana se quedó con los 3 puntos tras el fallo del TAS por el caso Nelson Cabrera.

Puntos a favor

Sí, tenemos cuatro puntos en seis partidos. Es cierto. Pero lo bueno, dentro de todo lo malo, es que solo Brasil se despegó del grupo. El ‘Scratch’ tiene puntaje perfecto y mira a todos desde lejos. Argentina (12), Ecuador (9), Uruguay (8) y Colombia (8) siguen al equipo de Neymar. Es decir, el cupo a Qatar 2022 le está quedando a cuatro puntos a la ‘Bicolor’ .

De hecho, en estas dos fechas que se jugaron, ese pelotón de arriba -a excepción del poderoso Brasil- sacó empates, resultados que benefició al elenco dirigido por Ricardo Gareca.

Otro punto a favor es que la selección ganó un ‘9’ que no solo le da otro aire al equipo, también potencia las virtudes de sus compañeros. Gianluca Lapadula se ganó, por su partidazo ante Ecuador, el derecho a, por lo menos, pelear el titularato con Paolo Guerrero, capitán y referente .

Eso sí, el ítalo-peruano no podrá estar en el siguiente partido (aún no se sabe si ante Uruguay por la fecha 9 o frente a Bolivia por la jornada 6) por acumulación de amarillas, pero seguramente tendrá su chance en el encuentro que le sigue. La Copa América podría servir incluso para que el ‘Bambino’ siga acoplándose al equipo . No hay que olvidar que apenas tiene cuatro partidos y dos de titular. Incluso para incorporar otro delantero como Santiago Ormeño.

Qatar 2022 parece estar a la vuelta de la esquina, pero aún falta camino por recorrer. Por ahora, tras el triunfazo ante Ecuador en Quito, la selección puede seguir soñando con su segundo Mundial . De todos modos, acá tenemos la calculadora por si hace falta.

Fixture completo de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: Conmebol)

