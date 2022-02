Conforme a los criterios de Saber más

De pronto, en solo cuatro días, las preocupaciones volvieron a la Videna. Más allá de las sumas y restas de la tabla -somos quintos en la tabla-, el análisis de la selección peruana abre algunas cuestiones para el debate abierto. Sí, fue una mala noche en el Nacional ante Ecuador más allá de la reacción y el resultado final, y muchos quizás quieran resumirlo en eso. Pero algunos viejos fantasmas volvieron.

Hay un drama que existe en la Bicolor y es el puesto del ‘9′. Gianluca Lapadula había hecho que dejemos de pensar en la ausencia de Paolo Guerrero, pero ya sin el ítalo-peruano, la Bicolor se choca con la distancia enorme que existe respecto a las otras variantes.

No funcionó Santiago Ormeño, y Alex Valera compensó su ingreso luchando ese balón que terminó en el gol de Flores. Perú está acostumbrado a jugar con un referente de ataque que no esté estacionado en el área, si no que se mueva por todo el frente para que sea una opción de triangulación con los extremos y los volantes que llegan.

Por un momento se tuvo que improvisar a André Carrillo en ese puesto, sin embargo con eso se desperdicia la velocidad de la ‘Culebra’. Este equipo juega a lo habitual, a lo ensayado y Gareca tuvo que corregir al paso.

Lapadula no jugó por recomendación médica debido a su fractura de tabique. De acá a marzo, quizás pueda recuperarse. Para enfrentar a Uruguay y Paraguay, quizás ya se pueda contar con Paolo Guerrero, pero el capitán llegará sin fútbol. Pensar en Valera para esos partidos hoy ya no suena descabellado.

—La salida—

El juego peruano resulta previsible en el mediocampo peruano. Cuando funciona, se disfruta porque el buen pie de Yoshimar Yotún siempre suma. Sin embargo, lo que sufrimos cuando le tapan la salida. Por eso se sufrió ayer, ya que Raziel García no fue ese apoyo que necesita a “Yoshi”. Tampoco estuvo fino Renato Tapia.

Fueron los cambios los que le devolvieron cierto orden a la Bicolor. Con Edison Flores en su puesto habitual y con ‘Canchita’ Gonzales siendo ese complemento que se necesita cuando nos toca salir. El volante de Sporting Cristal supo asociarse con sus compañeros.

—El creativo—

En menos de dos meses volveremos a contar con Christian Cueva, y ese es un gran alivio para Ricardo Gareca, porque el equipo gira entorno a su 10.

Ayer se le extrañó más que nunca, porque el creativo tiene un juego vertical, siempre mirando el área contraria. Además, es quien mejor se junta con Miguel Trauco y quien mejor lee los movimientos de Carrillo o del ‘9′.

Lo bueno es que también ha vuelto el Flores que el Perú necesita. El ‘Orejas’ con su segundo gol consecutivo y con esas ganas que le contagió al equipo, demostró que con la franja en el pecho se juega la vida. Tuvo partidos malos el año pasado y hoy los está compensando.

Si hay algo que tiene este Perú es que no deja de luchar. Ayer, claramente superado por Ecuador, no dejó de pelear. Lo hizo Valera en la jugada del gol, lo repitió Tapia para cerrar el partido, lo complementó Zambrano para cubrir las dudas de Callens.

