El dato es concreto: Perú no pierde ante Ecuador en partidos oficiales desde 2011; y en Lima, desde 2009. Una racha de cuatro victorias y dos empates. Pero cada partido es distinto y los contextos también lo son. Este Ecuador, por ejemplo, no es el mismo del 2017 que llegaba en caída libre con tres derrotas al hilo y nos permitió un triunfo histórico en Quito. Tampoco es el equipo irregular del año pasado que sufrió su segunda caída seguida de local ante los nuestros. Por eso, el encuentro de este martes en el Estadio Nacional (9 p.m.), ante una selección norteña que no pierde hace cuatro fechas y marcha tercero en la tabla de las Eliminatorias, vale más que tres puntos.

La Bicolor se ubica en el cuarto lugar con 20 puntos, cuatro menos que la ‘Tri’. Quedan tres finales y no hay margen de error. Uruguay (5° con 19 unidades), que recibirá a Venezuela este martes, está al acecho sabiendo que en la próxima jornada recibirá al equipo de Ricardo Gareca en Montevideo. Más atrás, pero aún con chances, están Colombia (6°, 17 pts., visitará a Argentina), Chile (7°, 16 pts.) y Bolivia (8°, 15 pts). Estos dos últimos abrirán la jornada de este martes en La Paz.

“Sabemos que enfrentamos a un rival que está bien posicionado, que viene de hacer un buen papel ante Brasil y se juega todo. Siento que estamos preparados para esto”, analizó Ricardo Gareca sobre Ecuador al término del Colombia (0-1) Perú. El ‘Tigre’ está a un partido de ser el único técnico de la selección nacional en conseguir cuatro triunfos al hilo. “Va a ser un partido psicológico. La ventaja que tiene Perú es el tiempo que viene trabajando Ricardo Gareca con sus jugadores. Tienen claro cómo juegan, en el oficio que tienen”, respondió Gustavo Alfaro, entrenador de la ‘Tri’.

Las cartas están puestas sobre la mesa. La Blanquirroja no podrá contar con Christian Cueva, quizá el mejor jugador, por acumulación de tarjetas. Los visitantes no tendrán a Alexander Domínguez, Enner Valencia ni Ángel Mena. Pero más allá de sus bajas, ¿cómo llegan? ¿Cuál es su punto fuerte y las debilidades que Perú puede aprovechar? Cuatro periodistas ecuatorianos analizan para DT El Comercio a su seleccionado.

La defensa, una muralla en construcción

Tras la expulsión de Alexander Domínguez, luego del planchazo que le propinó al delantero brasileño Matheus Cunha en el Ecuador (1-1) Brasil, Hernán Galíndez será el encargado de atajar. Portero de 34 años, capitán de la U. Católica de su país, y con ocho partidos con su selección desde su debut en 2021 ante Perú por la Copa América. “Viene haciendo las cosas muy bien en la selección y prácticamente está al mismo nivel de Domínguez”, nos adelanta Gabriela Alcívar, periodista de “El canal del fútbol”.

“En el arco no difiere mucho. Domínguez es más espectacular, pero Galíndez da la seguridad de ser un arquero de raya. No sale mucho, ahí no tiene mayores problemas”, lo describe John Lester, hombre de prensa norteño. La virtud de Hernán, de no salir mucho, fue el déficit de Domínguez, quien por ir a cortar un ataque terminó siendo expulsado en la jornada pasada.

En cuanto a la zaga defensiva, Ecuador ha recibido 14 goles en 15 fechas. Además, en los últimos cuatro partidos sufrió apenas un tanto (de Brasil). En esos cuatro encuentros, la pareja de centrales fueron Félix Torres (25 años, Santos Laguna de México) y Piero Hincapié (20 años, Bayer Leverkusen de Alemania). “Una de las fortalezas que tiene el equipo de Alfaro es la defensa con dos zagueros jóvenes, que van muy bien al juego aéreo para defender y atacar. Torres lleva dos goles e Hincapié, uno”, dice Gabryel Pacheco , otro colega.

“Los centrales no vienen dejando tantas dudas como al inicio de las Eliminatorias”, afirma Carlos Argüello, periodista ecuatoriano. “Es ahí donde Ecuador ha sacado más confianza en el último tiempo, en el bloque defensivo, y no me refiero a meterse atrás sino a un equipo muy bien constituido, con Félix Torres y Piero Hincapié como centrales, yendo a anticipar, muy firmes en el mano a mano y a campo abierto”, agrega.

“La pareja de centrales es inamovible desde hace varios partidos. Felix con Piero son realmente una muralla. Han rendido muy bien, tienen buen quite de balón y también buenos anticipos”, añade Alcivar.

Gianluca Lapadula se enfrentará ante dos centrales jóvenes, rápidos y con capacidad de anticipación. Aunque con el riesgo que genera eso y el hecho de adelantar las líneas. Ante Brasil, por ejemplo, la expulsión de Domínguez fue producto de un pase a las espaldas de los dos zagueros.

Los laterales son quizá el punto débil de la defensa ecuatoriana. “Sobre todo cuando el rival activa sus espaldas”, dice Argüello. Ayrton Preciado por derecha y Pervis Estupiñán por izquierda. Aunque este último, uno de los que más usó Gustavo Alfaro a su mano, suele pasar mucho al ataque. Por esa banda estará André Carrillo y Luis Advíncula, dos jugadores rápidos que podrían aprovechar el espacio que deje el zurdo.

Últimos partidos de Ecuador

por Eliminatorias Centrales Goles recibidos Colombia 0-0 Ecuador Félix Torres y Piero Hincapié 0 Ecuador 1-0 Venezuela Félix Torres y Piero Hincapié 0 Chile 0-2 Ecuador Félix Torres y Piero Hincapié 0 Ecuador 1-1 Brasil Félix Torres y Piero Hincapié 1

Mediocampo sólido

“Carlos Gruezo, muy pegado a la línea de cuatro, es el equilibrio”, señala Gabryel Pachecho sobre el futbolista del Augsburgo de la Bundesliga que no viene teniendo regularidad en su club (solo ha disputado siete partidos en lo que va de la temporada 2021-22), pero “rinde en la selección porque es un jugador muy sobrio, un 5 neto que va muy bien a la pelota, recupera bien”, agrega Gabriela Alcivar.

“Los volantes centrales son Moisés Caicedo y Carlos Gruezo, esos son fijos. Ahí el técnico Gustavo Alfaro sienta toda la responsabilidad de la primera línea. Ante Brasil salió Gruezo y mantuvo a Caicedo hasta el final. Esa pareja es el sostén defensivo”, afirma John Lester.

“Moisés Caicedo se suelta, llega a campo rival y conecta por todos lados. El equipo está muy bien ahí”, dice Carlos Argüello. El mediocampo de Perú, seguramente con Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña, deberá exigirse al máximo para contener y encontrar los espacios para pasar esa línea sólida que propondrá el equipo visitante.

“Cuando Ecuador va de visitante muchas veces el técnico pone a Alan Franco, que es un volante central, por derecha. Arma un 4-4-2 o 4-2-3-1. El otro día lo puso como interior, en un 4-5-1. El problema es que como expulsaron rápido a Alexander Domínguez, lo sacaron”, agrega Argüello.

Problemas de definición

Ecuador es la segunda selección más goleadora de estas Eliminatorias con 24 goles. Seis tantos por debajo de Brasil, dos por encima de Argentina. Ocho festejos más que Perú. Sin embargo, apenas cinco anotaciones fueron convertidas por sus delanteros: Michael Estrada (5) y Enner Valencia (3). Este último no estará este martes por acumulación de amarillas. Es decir, solo el 33% de los goles. El otro 67% se divide entre defensores, volantes y atacantes como Gonzalo Plata (3) y Ángel Mena (2), quien tampoco será tomado en cuenta por Alfaro para el duelo ante los nuestros por lesión.

“El lado positivo es que este es un equipo. Los defensas han marcado y los volantes también”, dice Lester. “El nivel colectivo de Ecuador es interesante, pero carece de definición. La selección ha goleado en Quito a Uruguay (4-2) y Colombia (6-1) y ahí se incrementó los goles a favor, pero no por sus delanteros”, añade. En esos dos partidos, en los que la ‘Tri’ marcó diez tantos, Estrada fue el único delantero en anotar: tres veces.

“La debilidad es la del número 9. Estrada es el goleador de Ecuador, pero es un jugador que necesita de varias situaciones para marcar una. Uno de los grandes problemas es que no se ha podido encontrar un 9 que se parezca al gran Agustín Delgado Chalá. Enner Valencia es el goleador, pero no es 9 y no viene anotando en Eliminatorias”, comenta Pacheco.

Goleadores de Ecuador

Eliminatorias Goles Posición Michael Estrada 5 Delantero Enner Valencia 3 Delantero Gonzalo Plata 3 Extremo Ángel Mena 2 Volante Moisés Caicedo 2 Volante Pervis Estupiñán 2 Lateral Félix Torres 2 Central Byron Caicedo 1 Lateral Piero Hincapié 1 Central Carlos Gruezo 1 Volante Robert Arboleda 1 Central Xavier Arreaga 1 Central

“El problema principal de Ecuador en esa fase de ataque es la definición. Estrada no está nada bien en su club, Enner Valencia hizo un flojo partido y además está suspendido”, agrega Argüello.

El fuerte del combinado norteño está por las bandas, sobre todo con Gonzalo Plata, extremo de 21 años del Real Valladolid de España que en juego es lo más parecido a André Carrillo. “Es muy desequilibrante, de mucho regate, dribling”, lo describe Gabriel Alcivar.

“El jugador del partido ante Brasil fue Gonzalo Plata con sus regates, pero él tampoco tiene definición. Ha marcado un par de goles dentro del área por su capacidad de desmarque”, añade Lester dejando en claro el déficit del extremo.

Plata se ubica normalmente por derecha. Esa es la zona de Marcos López o Miguel Trauco, la zona en la que Ricardo Gareca deberá buscar el reemplazo de Christian Cueva pensando en cómo atacar pero también en redoblar la marca al ecuatoriano.

