Perú vs. Ecuador: Kevin Quevedo y Marcos López, los únicos sub 23 con miras al Preolímpico La selección peruana de Ricardo Gareca ve el choque contra Ecuador como preparación para las Eliminatorias Qatar 2022, mientras que el rival se presenta con 10 jugadores sub 23 pensando en el Preolímpico

Kevin Quevedo puede tener sus primeros minutos con la selección peruana en esta gira. (Foto: Fernando Sangama / GEC)