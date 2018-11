Perú cayó por 2-0 ante Ecuador en el Estadio Nacional por una nueva fecha FIFA. El equipo de Ricardo Gareca lució inconexo, incluso no generó una sola ocasión de gol. El estratega de la Bicolor, en conferencia de prensa, explicó y analizó el revés de la selección ante su par norteño.

El estratega de la selección peruana conversó sobre diversos temas con los medios de comunicación. Entre lo más importante, admitió la falta de profundidad, indicó el desorden táctico y expresó que no se siente "preocupado".

Sobre la posesión y la poca profundidad: "Tuvimos posesión pero no profundidad. Es nuestro peor partido en dicha estadística. No encontramos la claridad del pase final, no lo conseguimos. Se replegaron rápido, Ecuador nos ganó bien. Esto nos sirve para comprender la dificultad de los rivales".

Ricardo Gareca compareció ante los medios tras caer 2-0 frente a Ecuador | Video: captura

Asimismo, indicó lo siguiente sobre la importancia de esta derrota: "Las derrotas no son buenas, así sean en amistosos. Nosotros salimos a ganarlo, pero no pudimos hacerlo. Errores, no desde la actitud, pero sí desde el juego. Es el primer partido que no generamos situaciones de gol, es para analizar y ver. Nunca antes nos había sucedido, peor aun, en condición de local".



Sobre la preocupación del juego: "No estoy preocupado, pero si tenemos que trabajar y encontrar a los conductores del equipo. No todo es tan sencillo, tenemos el funcionamiento, pero estamos en una etapa en la que queremos ver nuevos elementos. Sabíamos que podían darse estos tipos de partidos".



También opinó sobre Christofer Gonzáles: "Que haya jugado por derecha fue su decisión. Yo lo mandé como enganche, para que arme una sociedad con Benavente y vayan detrás de Jefferson. Tenemos que analizar todo eso. Había la necesidad de probar jugadores".



Por último: "Somos un equipo tácticamente disciplinado. Venimos de un Mundial y una clasificación que es difícil. Hoy si nos desordenamos, es para analizar y evaluar que sucedió. Hay que recuperarse para enfrentar a Costa Rica. Luego se verá que hacer para que no vuelva a ocurrir".