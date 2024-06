Este viernes es el Perú vs. El Salvador, un duelo amistoso pactado con miras a la Copa América y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido está programado para las 19:30 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Subaru Park de Filadelfia.

En ese contexto, el entrenador español David Dóniga, que arribó a inicios de este año a El Salvador, analiza con El Comercio lo que será el duelo de este viernes ante Perú y más en una situación de felicidad producto del buen arranque de ‘La Selecta’ bajo sus órdenes.

David Dóniga, entrenador de la selección de El Salvador habla en exclusiva con El Comercio | FOTO: AFP / MARVIN RECINOS

- ¿Cómo llega El Salvador al duelo con Perú?

Sin duda nuestra situación además es muy concreta. Nosotros terminamos la ventana FIFA el pasado domingo, ganando después de dos años sin victoria, prácticamente 23 partidos que no ganaba La Celeste y sumamos una victoria y un empate. Nos hubieran gustado que sean 6 puntos, fueron solo 4. Tras eso, quince futbolistas de los que estaban en las Eliminatorias han tenido que abandonar la convocatoria porque estamos fuera de periodo de selecciones y algunos se han a ido a recoger sus cosas personales porque están en nuevos equipos y en esa circunstancia hemos quedado con los jugadores que podemos contar en El Salvador, con lo cual la dificultad que tenemos es mayor porque venimos de bajada a diferencia de ustedes que vienen de subida y con la ilusión de afrontar la Copa América. Nosotros estamos con fatiga después de un viaje largo a Surinam y de vuelta a Washington, pero siendo conscientes que enfrentamos a un Perú que está obligado a competir en la Copa América y con todo lo que te he contado no es muy alentador de cara al partido.

- Renato Tapia no jugará contra ustedes, Cueva no tiene fútbol desde el año pasado y Guerrero en este año no ha sido tan determinante, ¿eso lo tranquiliza?

Es que hombre por hombre, ahora nosotros mismos no estamos en una situación en la que podamos competir con igualdad. Los futbolistas peruanos todos vienen de equipos top o por encima de los equipos que están nuestros futbolistas. Por eso preparamos los partidos como lo preparamos ante Argentina o Costa Rica, sabiendo la fuerza del colectivo y que parte de nuestro trabajo es para reducir las individuales de Perú. Al nivel colectivo podemos generar un bloque duro que aproveche nuestras fortalezas y debilidades que podamos ver en Perú, que como todos los equipos los tienen, y trabajar muy duro a que eso nos ayude el peligro que nos pueda generar Perú.

- ¿Pero Perú con sus bajas le deja un alivio?

Es que jugarán otros, y tenemos una plantilla enfrente, que si vas puesto por puesto es complicado que podamos superarlo. No es un alivio, nunca se sabe, jugamos contra Argentina sin Messi, pero el día que enfrentamos al Inter Miami en enero, estaba. Yo cuando enfrento duelos en los que nos sacan ventaja, intento priorizar el colectivo y no me ha ido mal. Las situaciones que tuvimos la manejamos de forma práctica y efectiva, con Perú no va a ser diferente y todo con trabajo se mejora.

VIDEO RECOMENDADO

- ¿Realizará alguna marca especial a Paolo Guerrero?

Si mantenemos alguna parte de la estrategia que nosotros tenemos a organizar el juego, no tendría sentido romper algo que nos está funcionando luego de romper una racha de dos años y estar invictos en competencia oficial con mi llegada, así que eso es un plus y algo estamos haciendo bien. No podemos pensar que alguien pueda bajar un poco su rendimiento por el tema de edad, que baje su calidad futbolística de jugadores como ellos es incuestionable y son jugadores muy peligrosos que en situaciones de ventaja mínima, espacio, tiempo, en el área puede ser muy determinante. No me deja tranquilo el hecho que esté Paolo Guerrero con 40 años, porque en el tema físico está excepcional y viendo los partidos que jugó con el profesor con Paraguay, Nicaragua y República Dominicana, no me deja tranquilo la forma como entran al área y rematan a esos balones que sirven los carrileros en ese sistema 3-5-2 que utiliza Fossati. Prevenidos y muy atentos con las dificultades que nos podamos encontrar en el partido.

Paolo Guerrero, con 40 años, es un arma letal en la selección peruana | Foto: AFP / ERNESTO BENAVIDES

- ¿Qué otra cosa más sabe de Perú?

Desde que Fossati llegó, Perú se reencontró con las victorias, salvo lo de Paraguay, que empató, pero tenía ese deber tras estar últimos en la clasificación de Conmebol. Enfrentar a Perú es siempre bonito pese a la situación en que nos encontramos con todas las dificultades que te he comentado.

- ¿Cómo afrontará El Salvador el duelo ante Perú desde el aspecto táctico?

Desde mi llegada he mostrado una cara muy agresiva, sobre todo en la presión y un intento por tener el control de juego, pero sobre todo lo que hay es una adaptación al momento. Hay fases del partido en que pierdes el control del balón y el rival te somete, y hay otras veces que pasa lo contrario. Mi entrenamiento diario durante la semana de trabajo se basa en que todos los aspectos del juego se tengan experimentados y que estemos preparados para cualquier contingencia del partido. Seguramente prepararemos algo que anule al rival e intentamos reducir la posesión del balón del rival y algo tenemos preparado. Habrá momentos para ser agresivo, defensivo y esperemos que tengamos oportunidades para atacar. A prioridad, yo veo un partido complicado, que nos va a acostar mucho y vamos a tener que trabajar tanto como el partido como fue con Argentina para poder buscar un resultado positivo.

--