Perú vs El Salvador EN VIVO - Transmisión y dónde ver el partido

Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido Perú vs El Salvador, has llegado al mejor sitio posible. La selección peruana afronta su último amistoso previo a la Copa América en el estadio Subaru Park de Filadelfia, en Estados Unidos, donde inciará pronto el certamen continental. ¿A qué hora es? El duelo de preparación se disputa el viernes 14 de junio desde las 7:30 p. m. ¿Dónde ver? Se puede seguir por televisión a través de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3). También se puede mirar vía streaming en DirecTV Go y Movistar TV App (Movistar Play).