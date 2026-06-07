La selección peruana afrontará uno de sus amistosos más exigentes del año cuando enfrente a España en territorio mexicano. Luego del duelo ante Haití, el equipo dirigido por Mano Menezes tendrá una prueba de alto nivel frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026. El encuentro servirá para que la ‘Bicolor’ continúe evaluando nuevos nombres y consolide la idea futbolística del técnico brasileño.
Del otro lado estará una España repleta de figuras y que utilizará este compromiso como su último ensayo antes del debut mundialista. El choque genera expectativa entre los hinchas peruanos por el nivel del rival y por la oportunidad de medir el verdadero momento del combinado nacional. Además, el partido marcará una nueva presentación internacional de jóvenes como Bassco Soyer y Matías Zegarra, quienes buscan ganarse un espacio en el nuevo proceso.
El amistoso internacional entre Perú y España se disputará este lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México. Será el segundo encuentro de la ‘Blanquirroja’ durante la fecha FIFA de junio y el último ensayo de la selección española antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.
El partido entre Perú y España comenzará a las 9:00 p.m. en horario peruano. En México se podrá seguir desde las 8:00 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador arrancará también a las 9:00 p.m. Para Bolivia, Venezuela y Miami, el duelo iniciará a las 10:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile será desde las 11:00 p.m. En España, el encuentro podrá verse a las 4:00 a.m. del martes 9 de junio.
La transmisión del amistoso entre Perú y España estará disponible en señal abierta y cable. El encuentro podrá verse por América TV (canal 4 y 704 HD), ATV (canal 9 y 709 HD) y Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD). Además, en algunos países de Sudamérica también estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium.
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