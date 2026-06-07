Resumen

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Perú vs España: fecha, hora y canal TV que transmite el partido amistoso previo al Mundial 2026. (Foto: AFP)
Perú vs España: fecha, hora y canal TV que transmite el partido amistoso previo al Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La selección peruana afrontará uno de sus amistosos más exigentes del año cuando enfrente a España en territorio mexicano. Luego del duelo ante Haití, el equipo dirigido por Mano Menezes tendrá una prueba de alto nivel frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026. El encuentro servirá para que la ‘Bicolor’ continúe evaluando nuevos nombres y consolide la idea futbolística del técnico brasileño.

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