Hay que saber dónde estás parado para definir un balón en la puerta del arco a los 86 minutos de juego. Mira esta foto del Perú vs Estados Unidos. Edison Flores sabe que en ese momento caminaba por la cornisa que lo convertirá en héroe o lo estrellará como un villano. Y 'Orejas' siempre ha sabido estar en el lugar correcto.

Lo hizo durante el encuentro ante Estados Unidos, cuando se convirtió en el retén del sector izquierdo que evitó mayores salidas de los rivales aunque su vocación podía llevarlo al ataque y acabar dejando libre la salida de los norteamericanos. Edison Flores lo hizo desde esa posición de jugador modesto que cumplió a cabalidad la función de convertirse en estorbo y, luego, en amenaza. Y ahí estuvo, intentando sin parar.

Edison Flores siempre ha sabido estar en el lugar correcto. En el año 2011, cuando tenía 17 años, estuvo en esa Sub 20 campeona al lado de Andy Polo. Luego de tomar tres buses para ir a entrenar, probablemente iba ensayando jugadas similares a la del gol de la selección ante Estados Unidos junto a su compañero. Y siete años después acabó realizándola.

Porque Edison Flores supo solucionar lo que no pudo Ruidíaz. No porque uno fuera "solo un atacante de club", sino porque el otro aprovechó el momento: cuando ves la repetición del gol te das cuenta que la 'Pulga' desacomoda a la defensa estadounidense, pero eso no arregla un problema de concepto.

Ruidíaz es un delantero que llega desde fuera del área y remata. No es un nueve que controla el balón en el área chica y define colocado. Cuando está ahí, solo mete la punta (o la mano, como ante Brasil en su gol más recordado). El postulado de Gareca falló en el primer tiempo ante la presión de los estadounidenses. Le faltaron espacios y socios. Felizmente tenía a 'Orejas' en el lugar adecuado.