Por Redacción EC

La selección peruana se enfrentará a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre de 2026 en un compromiso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. Bajo la dirección técnica del estratega Mano Menezes, la ‘Bicolor’ inicia una nueva etapa de preparación con miras al ciclo del Mundial 2030, teniendo como primer gran reto al combinado norteamericano liderado por Mauricio Pochettino. A continuación, conoce a qué hora juega Perú, en qué canales de televisión se transmitirá el partido y dónde verlo ONLINE.

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