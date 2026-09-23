La selección peruana se enfrentará a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre de 2026 en un compromiso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. Bajo la dirección técnica del estratega Mano Menezes, la ‘Bicolor’ inicia una nueva etapa de preparación con miras al ciclo del Mundial 2030, teniendo como primer gran reto al combinado norteamericano liderado por Mauricio Pochettino. A continuación, conoce a qué hora juega Perú, en qué canales de televisión se transmitirá el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Estados Unidos?

El compromiso se disputará este sábado 26 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Inter&Co Stadium , recinto deportivo ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, que cuenta con una capacidad para 25 mil espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos?

El inicio del partido amistoso está programado para las 3:30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios oficiales según tu ubicación geográfica:

Perú , Colombia, Ecuador : 3:30 p. m.

3:30 p. m. Estados Unidos (Costa Este): 4:30 p. m.

4:30 p. m. Estados Unidos (Pacífico): 1:30 p. m.

1:30 p. m. México : 2:30 p. m.

2:30 p. m. Argentina , Chile , Uruguay : 5:30 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs. Estados Unidos?

En territorio nacional, los derechos oficiales de transmisión por televisión abierta están a cargo de América TV (Canal 4).

Señal Abierta / Cable: América Televisión.

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos ONLINE por streaming?

Si prefieres ver el partido desde tu smartphone, tablet o computadora, puedes acceder de manera totalmente legal mediante las siguientes plataformas de streaming oficiales: