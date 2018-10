Perú vs. Estados Unidos: ¿Cómo le fue a Ricardo Gareca con los cambios? [ANÁLISIS]

¿Qué ocurre cuando un equipo permite que el otro lo presione muy arriba? ¿Qué pasa cuando un equipo tiene el balón pero deja que el rival llegue con velocidad y volumen tras ganar balones en salida? Pues tenemos un partido como los primeros 20 minutos del Perú vs Estados Unidos. ¿Qué sucede -en cambio- cuando el conductor deja que sus compañeros se desplacen? ¿O cuando tu equipo utiliza esa vieja táctica de dormir el balón de lado a lado para luego dar una estocada? Tienes un encuentro igual a los últimos 20 minutos de este cotejo.

Perú ha llegado al punto en que le sienta mejor el papel de victimario que el de víctima. La selección de Ricardo Gareca en Estados Unidos se presentó mejor como un equipo con iniciativa. Aunque tiene sus riesgos: una pelota dividida, una falta, un tiro libre, un gol. Para mantener ese ritmo necesitas jugadores en alto nivel y, en algunos casos, los jugadores que iniciaron no funcionaron al técnico.

La prueba de ello es lo que ocurre en el segundo tiempo, con el resultado en contra: el ingreso de Yotún le devolvió agresividad a la selección peruana y la aparición en el campo de Aquino convirtieron a la bicolor en un equipo con mayor jerarquía para detener a los rivales. Muchos pueden pensar que el equipo de Perú ante Chile fue ostensiblemente mejor que ante los norteamericanos porque el ''Tigre' falló al hacer seis cambios en el equipo titular. En esta nota los analizamos.

Carvallo por Gallese. El portero no desentonó, aunque no fue tan exigido como el portero titular ante Chile. Ante Estados Unidos, Perú tuvo mucho más el balón y por ello tampoco fue muy exigido. No tuvo responsabilidad en el gol.

Callens por Santamaría. El titular ante Estados Unidos mostró menos solidez que la que habitualmente nos da Santamaría. Callens cometió una falta que bien pudo evitar y generó el tiro libre que dio el gol a Estados Unidos.

Loyola por Trauco. Puede ser porque estaba más presionado, pero Loyola no tuvo el recorrido de Trauco. Mucho menos sus centros. Perú perdió mucho en el ataque por izquierda, y no hizo una gran diferencia en defensa.

Peña por Yotún. La presencia de Peña acabó por restar más que sumar. Si bien se arriesgó a pisar el área un par de veces, no pudo reemplazar al conductor natural de la bicolor. Es probablemente el encuentro en que jugó más minutos con Gareca, pero no pudo rendir bien en su prueba de fuego. La prueba de la diferencia de nivel entre ambos se da con el ingreso de 'Yoshi' ante Estados Unidos: Perú cambió su cara.

Polo por Carrillo. Andy parece una versión reducida de Carrillo. Desborda bien, pero menos. Centra bien, pero menos. Lo que sí tienen igual es la determinación para encarar y desequilibrar. Su gran aporte, claro, la asistencia para el gol de Flores.

Hurtado por Cueva. Parece más cómodo cuando se recuesta a un lado que cuando juega como un diez detrás del punta. No desentonó, pero tampoco fue un destacado. Un poco porque no se encontró a él mismo y otro, porque no estuvo rodeado de los mismos que acompañan a 'Aladino'. Tuvo que salir porque físicamente no dio más, pues una falta al inicio del partido resintió su rendimiento.