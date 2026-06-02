Resumen

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Perú vs Haití: fecha, hora y canales TV que transmiten el partido amistoso FIFA. (Foto: La Bicolor)
Perú vs Haití: fecha, hora y canales TV que transmiten el partido amistoso FIFA. (Foto: La Bicolor)
Por Redacción EC

La selección peruana volverá a tener acción en la próxima fecha FIFA con dos amistosos internacionales que servirán como parte de la preparación rumbo a los próximos desafíos del proceso de Mano Menezes. La ‘Bicolor’ enfrentará primero a Haití y luego tendrá una exigente prueba ante España.

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