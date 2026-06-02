La selección peruana volverá a tener acción en la próxima fecha FIFA con dos amistosos internacionales que servirán como parte de la preparación rumbo a los próximos desafíos del proceso de Mano Menezes. La ‘Bicolor’ enfrentará primero a Haití y luego tendrá una exigente prueba ante España.

El técnico brasileño ya presentó su lista de convocados para esta jornada internacional. Entre las principales novedades destacan las inclusiones de Matías Córdova, Rodrigo Vilca y Bassco Soyer, mientras que la ausencia de Renato Tapia generó polémica entre los hinchas.

El duelo frente a Haití también despierta expectativa porque el combinado caribeño llegará motivado tras asegurar su clasificación al Mundial 2026. Para Perú, en tanto, será una nueva oportunidad de seguir afianzando la idea futbolística del nuevo comando técnico.

Perú vs Haití: día y hora del partido amistoso FIFA

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el amistoso entre Perú y Haití se disputará el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

El partido comenzará a las 7:00 p.m. en horario peruano. En países como Colombia y Ecuador también podrá verse desde esa misma hora, mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami iniciará a las 8:00 p.m.

Por su parte, en Uruguay, Paraguay y Brasil el amistoso arrancará a las 9:00 p.m. El encuentro servirá además para medir el nivel de una selección haitiana que llega con confianza tras obtener su boleto a la próxima Copa del Mundo.

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Dónde ver Perú vs Haití por partido amistoso FIFA

Los hinchas peruanos tendrán distintas alternativas para seguir el amistoso entre Perú y Haití. Por señal abierta, América TV confirmó que transmitirá el compromiso en vivo mediante los canales 4 y 704 HD. En tanto, ATV también llevará el encuentro a todo el país por señal abierta a través de los canales 9 y 709 HD.

Por el lado del cable, Movistar Deportes emitirá el amistoso mediante los canales 3 y 703 HD. Hasta el momento, todavía no se ha confirmado si el encuentro estará disponible en la plataforma Movistar Play o si contará con cobertura adicional en YouTube.

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