Uno de los invitados de lujo en el Perú vs. Holanda fue el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Luego del amistoso, el titular del máximo ente del fútbol se dio un tiempo para conversar con algunos medios nacionales.

Al italiano lo motivó el adiós de Wesley Sneijder de la 'Naranja mecánica' y "porque es importante venir a estos partidos intercontinentales". Asimismo, Infantino dio sus impresiones sobre el juego.

"Fue un buen partido, sin duda, la primera parte fue muy buena de Perú; sin embargo, al final, el fútbol es así", comentó el mandamás de la FIFA. Otro de los puntos que resaltó fue a la hinchada peruana, que también acompañó a su selección en el Mundial Rusia 2018.

(Video/Fuente: Movistar Deportes/Media Networks)

"Hubo mucha afición en peruana aquí (Holanda), y creo que en Alemania también habrá mucha", indicó. Por último, Infantino se refirió a la nominación de la hinchada peruana a los premios The Best. "Era algo que no conocíamos mucho y ahora todo el mundo conoce a la hinchada", finalizó.