Perú vs. Holanda: Ricardo Gareca por qué la selección bajó su nivel luego del 1-0

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló en la zona mixta con los periodistas que llegaron al Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, donde se disputó el Perú vs. Holanda por amistoso de fecha FIFA.

El 'Tigre' explicó qué fue lo que le faltó a Perú luego de ir ganando el partido 1-0 con gol de cabeza de Pedro Aquino.

"Me hubiera gustado que el equipo, después del primer gol, no retroceda demasiado. Me parece que pudimos estar 10 metros más arriba y a partir de ahí debimos sostener la ventaja. Eso es lo que tenemos que mejorar. No tirarnos atrás después de la ventaja", dijo Ricardo Gareca.

El técnico de la selección peruana también indicó que no se queda preocupado por los dos goles que anotó el delantero Memphis Depay pues no fueron producto de errores tácticos, sino imprecisiones que se pueden corregir.

"Los goles que nos anotaron tienen que ver con imprecisiones nuestras. Si bien reconozco las virtudes del rival, son situaciones que se pueden haber controlado o resuelto mucho mejor. No tienen que ver con temas de sistema de juega o cómo nos paramos en la cancha. eso me deja tranquilo".

"Fue un partido muy difícil. Holanda es un equipo con grandes jugadores y que tiene una idea de juego definida. Por momentos los controlamos, por momentos no. Por momentos defendimos demasiado atrás", agregó el técnico Ricardo Gareca.