Perú vs. Holanda: Ricardo Gareca y la razón por la que no dio conferencia de prensa [VIDEO] Luego de la derrota de la selección peruana ante Holanda, sorprendió que Ricardo Gareca no diera conferencia. El técnico conversó con los medios en zona mixta

Luego de la derrota de la selección peruana ante Holanda, sorprendió que Ricardo Gareca no diera conferencia. El técnico conversó con los medios en zona mixta. (Foto: FPF) (Foto: FPF)