Ver Perú vs Honduras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso en el Municipal Butarque de Leganés. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a la 1:00 PM (hora de Perú), que son las 2:00 PM de Estados Unidos, las 12:00 PM de México, y las 3:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? América TV (Canal 4), Movistar Deportes (Canal 3) y ATV (Canal 9) transmiten el partido en Perú por streaming, cable y señal abierta. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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