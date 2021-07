Conforme a los criterios de Saber más

Hay tres futbolistas peruanos que aparecen en las fotos más felices de los últimos partidos ante Paraguay: Christian Ramos, André Carrillo y Christian Cueva. Precisamente, los tres serán titulares esta tarde frente al cuadro albirrojo. Y también estos tres jugadores son los que han recibido más críticas que elogios en este proceso de Ricardo Gareca. ¿Es posible decir que Carrillo, Ramos y Cueva pertenecen a ese grupo de futbolistas poco valorados en la selección?

Comencemos por André Carrillo. Desde que Perú clasificó a la última Copa del Mundo, el jugador del Al-Hilal se ha convertido en el futbolista más peligroso en ataque. Anotó el primer gol mundialista en Rusia 2018 y después de ese torneo ha acumulado cinco anotaciones en torneos oficiales: 3 en las Eliminatorias y 2 en la Copa América. Carrillo anotó un doblete ante Paraguay en el inicio de estas Eliminatorias 2021.

Carrillo estuvo en el centro de la crítica en dos momentos: cuando decidió irse a Arabia después del Mundial (cuando la opinión pública le pedía que se vaya a una liga top) y cuando empezó la Copa América 2019 como suplente, por decisiones técnicas de Gareca. Después de esa etapa difícil, André pudo recuperar la confianza del comando técnico y terminó ese torneo como titular otra vez.

En la parte táctica también hay un mérito de Carrillo. Ahora es un delantero más aplicado en defensa. Sin duda, ese ha sido uno de los trabajos más enfáticos en estas semanas de convivencia en la Copa América. Y ha comenzado a dar resultados.

Sin el carisma de Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula , Carrillo es el goleador de la selección . No hay muros con su rostro dibujado en las calles, tampoco un cántico que se haya hecho viral en redes sociales. Pero las estadísticas sí lo reconocen como el más valioso. Así no sea el que genere más puntos de rating en los programas de TV.

Descartado Callens

-El defensor confiable-

“Uno de los capitanes sin cinta. El defensor confiable”, dijo el recordado Daniel Peredo, después del gol de Christian Ramos contra Nueva Zelanda. En el proceso camino al Mundial de Rusia, el zaguero anotó dos goles esenciales: el primer tanto de Perú en la goleada ante Paraguay en Asunción y el segundo gol a Nueva Zelanda en el decisivo repechaje.

Christian Ramos ha recibido la confianza de los dos últimos técnicos de la selección. Tanto Sergio Markarián como Ricardo Gareca al final optaron por la dupla Ramos-Rodríguez. Desde su retorno a la selección peruana, Ramos ha cumplido actuaciones correctas y solo es posible darle responsabilidad por un gol en esta Copa América: el pase que no pudo cortar en el gol de Colombia.

“Yo veo todas las publicidades y los programas deportivos, y para serte honesto siempre me encuentro con el gol de Jefferson a Nueva Zelanda. Mi gol no lo repite nadie en la TV. A veces me he puesto a pensar y digo ¿será que solo ganamos 1-0 ese partido? Pero soy consciente que no le gusto a mucha gente, no me voy a quejar por eso. Lo mío ha sido de mucha lucha siempre”, nos respondió Ramos en agosto del año pasado.

Con Santa María de titular.

Cueva, siempre en la foto

Es complejo hacer un análisis profundo de Christian Cueva sin tomar en cuenta esos momentos cuando no se ha comportado como un atleta profesional. Incluso antes de la Copa América, el ’10′ apareció en algunos videos virales reuniéndose con amistades. Esas inconductas y el penal errado con Dinamarca, han mantenido a Cueva en una zona de cuestionamientos. Lo critican hinchas y periodistas, pero Gareca no lo mueve de su once base.

Salvo los últimos meses del 2019, Cueva ha sido inamovible para Gareca. Con equipo o sin equipo. Con minutos sumados en campo o sentado en la banca. ¿Es una preferencia injustificable la de Gareca? Las estadísticas también respaldan a Cueva. En las alegrías más simbólicas de los últimos años, con la selección peruana, ‘Aladino’ siempre aparece en los videos y fotos.

Cueva brilló en la goleada de Perú ante Paraguay en el 2016, le anotó a Bolivia en el 2017 y, ese mismo año, le dio el pase gol a Paolo Hurtado para la victoria en Quito. En el repechaje, el gol más gritado de los últimos 36 años, fue de Jefferson Farfán. La jugada se inicia con una escapada de Cueva por izquierda.

AME084. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/10/2020.- Gustavo Gómez Portillo (d) de Paraguay disputa un balón ante Christian Cueva (i) de Perú hoy, durante un partido de eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Y si este antecedente no fuera suficiente, la última “resurección” de la selección peruana comenzó con la victoria en Quito por Eliminatorias. ¿Quién hizo el primer gol? Fue Christian Cueva, el mismo que le dio el pase a Lapadula para su primer gol con la Blanquirroja ante Ecuador en la Copa América.

André Carrillo, Christian Cueva y Christian Ramos serán titulares hoy ante Paraguay. Probablemente, uno de ellos vuelva a ser protagonista positivo esta tarde. Probablemente, uno de ellos comience a aparecer en posters y banderolas. ¿Cuánto más tendrían que hacer para que eso pase?

