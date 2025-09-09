Con toda la emoción: así se entonó el Himno Nacional en el Perú vs. Paraguay | VIDEO
Con toda la emoción: así se entonó el Himno Nacional en el Perú vs. Paraguay | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Dicen que los verdaderos hinchas se ven en el peor momento y parece que esto aplica a la selección peruana. A pesar de que hubo poca asistencia en el , el público se emocionó al entonar el Himno Nacional.

Los asistentes al Estadio Nacional se hicieron sentir en las tribunas más allá del mal momento deportivo de la Bicolor.

Eso sí, se espera que el equipo de Óscar Ibáñez pueda cerrar las Eliminatorias 2026 con una victoria.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC