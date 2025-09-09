Con toda la emoción: así se entonó el Himno Nacional en el Perú vs. Paraguay | VIDEO

Dicen que los verdaderos hinchas se ven en el peor momento y parece que esto aplica a la selección peruana. A pesar de que hubo poca asistencia en el Perú vs. Paraguay, el público se emocionó al entonar el Himno Nacional.

Los asistentes al Estadio Nacional se hicieron sentir en las tribunas más allá del mal momento deportivo de la Bicolor.

Eso sí, se espera que el equipo de Óscar Ibáñez pueda cerrar las Eliminatorias 2026 con una victoria.

¡Qué momento! El Estadio Nacional se llenó de orgullo con el himno más lindo de todos. 👏🏻🔴⚪🔴



⏱ 08' PT | PER 🇵🇪 vs. 🇵🇾 PAR



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección 🏠#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/Omza5xymle — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 9, 2025

