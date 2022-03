Conforme a los criterios de Saber más

En la Copa del Mundo Francia 98, la FIFA dio un dato inusual, casi adelantado a su época: Carlos Gamarra (Ypacaraí, 1971), entonces fenomenal zaguero paraguayo nominado al mejor en su puesto, no cometió ninguna falta en los cuatro partidos que disputó. Trescientos ochenta y tres minutos en los que esa máquina de aguantar atropelladas, rechazar balones aéreos, anticipar jugadas y poner pierna fuerte, no necesitó cometer una sola infracción para desarmar a sus oponentes en el Mundial que Paraguay llegó hasta octavos de final. Lo que hoy sorprende del neerlandés Virgil Van Dijk, Gamarra ya lo había hecho hace 24 años.

Ídolo del fútbol guaraní, segundo futbolista con más partidos disputados en la historia de su selección, tres veces mundialista y medalla de plata en Atenas 2004. El ‘Colorado’, que a sus 50 años decidió incursionar en las artes marciales mixtas, analiza en esta charla con DT El Comercio el amargo presente del combinado paraguayo -fuera de Qatar 2022 hace un par de fechas- que este martes será el rival de un Perú que necesita ganar para agarrar ese quinto cupo para el repechaje.

-¿Cómo así decidió incursionar en la artes marciales mixtas?

Lo que pasa es que yo estoy metido en estos como cinco años, solo que nadie sabía. Además tampoco estaba preparado para meterme a la jaula. Ahora sí lo estoy y dije que quería pelear, pero siempre con cuidado, peleando con gente más o menos de mi edad. De 40 para arriba, ahí puedo aguantar todavía, ja ja ja.

-¿Por qué se suspendió su primera pelea en Brasil?

Se cayó por la pandemia. Teníamos marcada esa pelea para fines de febrero más o menos, pero se suspendió por todo el tema del COVID-19. También habíamos planificado un combate en Paraguay, pero salió todo el caso de “Ultranza Paraguay” y uno de los organizadores estaba metido, ahora parece que las peleas acá van a caer todas. Pero, bueno, sigo practicando todos los días.

-Entrando al fútbol: ¿Qué pasó con la selección paraguaya para pasar de pelear hasta el final en las Eliminatorias 2018 y ahora estar eliminada desde hace unas fechas?

Cuando la cabeza no funciona, el resto del cuerpo tampoco lo hará. Y Paraguay hoy está mal de la cabeza con el presidente Luis Harrisino, quién anunció que a fin de año se va pero a mí gusto ya se debería haber ido porque ya fracasó en dos Eliminatorias. Y no le llamo fracaso por lo deportivo, sino porque él ha metido a mayoría de sus amigos a trabajar en la Federación y son gente que no está capacitada para los puestos, cuando debería haber contratado personas preparadas para hacer un buen proceso. Ahora dice que se va a fin de año, pero tengo mis dudas. Si quería irse, tenía que haberlo hecho antes o cuando llegó el nuevo técnico para que el proceso comience desde ahora.

-¿Paraguay sufrió mucho tras la salida del ‘Tata’ Martino, no?

Sí, porque ‘Tata’ exprimió hasta el último a los jugadores que tenía y cuando se dió cuenta que no se había hecho hecho un proyecto atrás, se fue y dejó a Francisco Arce con una bola de fuego porque casi todos, el 95%, de los que habían clasificado al Mundial de Sudáfrica se habían retirado y se tenía que comenzar un nuevo proceso. El primero fue Arce, luego Gerardo Pelusso, Víctor Genes, Ramón Díaz. Lo más ridículo de todo fue la contratación de Juan Carlos Osorio porque puso en su contrato que si lo llamaban de Colombia, se podía ir sin problemas. Se hizo todo muy mal.

-¿Guillermo Barros Schelotto es el técnico apropiado para que Paraguay busque volver al Mundial?

Guillermo es un técnico nuevo. Como jugador jugó poco por su selección y como entrenador nunca tuvo un seleccionado a su cargo. Entonces Paraguay, que está en un mal momento, lo llama y acepta. Él no tenía nada que perder porque ya todo se había perdido con Berizzo. Supuestamente, según el presidente de la Federación, su contrato era hasta completar estas Eliminatorias y fue una mentira más: le hicieron un contrato de cuatro años. Ahora vamos a verlo porque también hay que nutrirlo de gente que lo ayude, no con la misma gente que hay porque sino el fracaso va a continuar. Paraguay en los últimos años ha puesto muy pocos jugadores en Europa donde realmente están los futbolistas más competitivos

-¿Sorprendió esta convocatoria sin varios experimentados como Derlis Gonzáles y con algunos debutantes?

Hace rato tenía que haberlo hecho. Paraguay se había quedado prácticamente fuera en las fechas pasadas y debió probar nuevos chicos porque algunos van pidiendo cancha y otros en dos Eliminatorias no han demostrado nada diferente. Además, en el partido ante Ecuador, algunos chicos demostraron estar a la altura.

-¿Quién siente más presión en este último partido: Perú porque necesita ganar o los debutantes en Paraguay que buscan mostrarse ante el técnico y la hinchada?

Lo que pasa es que en Paraguay no hay tanta crítica al equipo, menos después de la victoria ante Ecuador. Te puedo asegurar que en Paraguay hace tiempo no se habla de las Eliminatorias. Si le preguntas a la gente en la calle cuándo juega la selección, no saben. La presión la va a tener Perú porque necesita ganar el partido, en cambio el seleccionado paraguayo va a jugar eliminado y los chicos no tendrán ninguna presión encima.

-¿Cómo analiza el partido de este martes?

A Paraguay siempre le costó mucho jugar en Lima. No hemos conseguido una victoria ahí en años y ahora va a ser fácil. Perú es un equipo que juega muy bien, tiene una idea clara. Sinceramente me sorprendió la victoria ante Ecuador, muchos creíamos que Paraguay no iba a conseguir buenos resultados en esta fecha doble.

-Si no hay expectativas, ¿qué se espera en Paraguay del partido ante Perú?

Como te dije hace un rato. Yo estoy trabajando en una radio y te puedo asegurar que hasta días antes del partido ante Ecuador no se había tocado nada de selección. Imagínate lo que eso significa. Supongo que ustedes estuvieron palpitando esta fecha desde hace un mes, pero nosotros no lo hacíamos ni siquiera unos días antes. Así está el ánimo del futbolero paraguayo.

Carlos Gamarra enfrentó tres veces a Perú en Lima. No pudo ganar nunca.

-En la última fecha de las Eliminatorias pasadas, Paraguay debía ganarle a un Venezuela eliminado en casa para meterse al Mundial, y perdió. Hoy, Perú está en la posición de Paraguay y ustedes en la de Venezuela…

Sí, es un recuerdo amargo que aún queda y debe servir de lección para ustedes. Me acuerdo que Paraguay tenía dos partidos fundamentales antes: ante Uruguay de local que perdió y frente a Colombia de visita que ganó. Ahí, la selección dependía de sí misma para clasificar y ante una Venezuela que venía con muchos jugadores jóvenes; sin embargo, nos ganaron. Ese es nuestro problema. Nos cuesta muchísimo cuando tenemos que proponer, cuando somos favoritos para ganar en casa.

-El exceso de confianza también puede jugar una mala pasada…

Sí, por eso Perú tiene que encarar lo más serio posible este partido porque de lo contrario se puede arrepentir. La selección paraguaya tiene muchos debutantes y van a querer mostrarse, mostrar algo diferente.

-¿Cómo ven a la selección peruana en Paraguay?

A mí me parece que hubo un antes y un después en el fútbol peruano gracias a Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ encontró la forma de cómo encarar unas Eliminatorias y le dio disciplina al fútbol peruano. Actualmente el seleccionado peruano va mucho más acorde con los jugadores que tiene. Siempre tuvieron buenos jugadores, pero el problema era la indisciplina.

-¿Qué es lo que más recuerdas de tus partidos ante Perú?

Perú, con esa característica de jugar bien y tocar el balón, siempre fue un rival difícil. Casi siempre le ganamos en Asunción, pero en Lima, por ejemplo, yo perdí las tres veces que jugué ahí por Eliminatorias. Tiene y tuvo grandes jugadores como Claudio Pizarro, a quien enfrenté varias veces y me costaba marcarlo.

-¿Qué les decía José Luis Chilavert antes de enfrentar a Perú?

‘Chila’ era un jugador con mucho carácter, le gustaba arengar. Y siempre iba al frente. Nos apoyaba muchísimo y le gustaba llamar la atención. Antes de cada partido le decíamos que “nueva un poquito el avispero”, así que hablaba antes a la prensa y cuando salía a calentar la gente le gritaba, pero eso a él le gustaba.

La selección paraguaya, capitaneada por José Luis Chilavert, despidiéndose de Francia 98, luego de perder 1-0 ante el combinado local en el tiempo suplementario.

-Hubo un partido en el Claudio Pizarro le gritó el gol en la cara…

Sí me acuerdo, yo estuve ahí. Pero él era así, le gustaba eso, molestar al rival, mover un poco el ambiente. Pero lo hacía para tirarse toda la presión encima y que nosotros juguemos mejor.

-¿A esta selección paraguaya le hace falta un Chilavert?

Sí. Paraguay no tiene ningún líder en el campo. Todas las complicaciones que tuvo en estas Eliminatorias fue justamente por eso, porque no hubo líderes y sin eso no se puede. Hubo partidos en los que dentro de la cancha los líderes debieron resolver, pero no lo hicieron porque no hay. Por eso Paraguay está donde está: fuera de su tercer Mundial consecutivo.

-¿Qué opinas de Gianluca Lapadula, nuestro ‘9′?

Lo he visto varias veces y digo que tuvieron suerte encontrándolo porque salió un goleador histórico como Paolo Guerrero y ahí nomás entró Lapadula haciendo goles. Muchas veces cuando se va el que siempre hacía los goles, hallar el reemplazo ideal es difícil, pero Perú tiene a Lapadula que encajó perfectamente con el equipo.

-Y más allá del lado futbolístico, también está el amor que demuestra por Perú al jugar con el tabique fracturado…

Esa decisión me parece correcta porque si se operaba, estaba obligado a parar. Además, por la selección todos los jugadores nos jugamos la vida, y más ellos que están por la clasificación al Mundial.

-Llegaste a compartir vestuario con Ricardo Gareca en Independiente, ¿qué recuerdos tienes del ‘Tigre’?

Todos lo admirábamos porque lo vimos jugar en muchos clubes, haciendo goles. Y cuando jugaba con nosotros siempre le tuvimos un respeto inmenso. Fue un jugador con mucha clase.

-¿Ya tenía esa pasta de técnico?

Yo creo que sí, ya estaba encaminado para serlo. Se le notaba en algunos gestos, cómo era el líder del camerino y cómo ayudaba a los más chicos.

