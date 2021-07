Conforme a los criterios de Saber más

Está llorando, no se quiere ir. No se quiere ir porque quiere seguir jugando, pero sabe que ese sonido en el muslo izquierdo trae problemas. Y justo llega a pocos días de los cuartos de final de una Copa América donde estaba siendo figura. Y llora Miguel Almirón porque predice que ese dolor que ha sentido a los 33 minutos del primer tiempo en pleno partido ante Uruguay es grave. Aunque quiera, no podrá estar en la siguiente fase frente a la selección peruana y sus lágrimas son el reflejo de esa frustración de espíritu amateur.

Miguel Almirón no quería ver a nadie. Se tapaba la cara mientras se desahogaba. Sus compañeros trataban de calmarlo y la prensa paraguaya estallaba con Eduardo Berizzo. “¿Por qué arriesgar alineando al jugador más desequilibrante cuando ya estaba sellada la clasificación a cuartos?”, repetían varios periodistas masticando amargura de no poder ver a la estrella de su selección en un partido importante.

La selección paraguaya no solo cayó ante Uruguay por Copa América mostrando una imagen muy floja, también se quedó sin su figura Miguel Almirón. El ‘Miggy’ pasó por exámenes médicos y los resultados señalan que está con un edema muscular que lo margina del partido del viernes contra Perú. Y eventualmente también de lunes, en semifinales. Un golpe muy duro para la ‘Albirroja’.

“Tras el estudio realizado (resonancia magnética), se observa edema muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. No se detecta hematoma ni rotura fibrilar. El mediocampista albirrojo seguirá siendo monitoreado por el cuerpo médico de la selección y en las próximas horas se realizará nuevos estudios”, indica el parte médico de Miguel Almirón.

Miguel Almiron🇵🇾 se retira lesionado con lagrimas. TODA TUYA BERIZZO.



!Mucha fuerza Miggy!. 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/M6aobRHJxk — Premier League PY🇵🇾 (@premier_py) June 29, 2021

AMDEP5368. BRASILIA (BRASIL), 24/06/2021.- Miguel Almirón de Paraguay celebra un gol hoy, durante un partido por el Grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/ Joedson Alves

¿CUÁNTO PIERDE PARAGUAY?

Para la selección Paraguay la baja de Miguel Almirón es un golpe muy duro. Sobre todo, porque se da en uno de los mejores momentos del atacante del Newcastle United y a pocas horas de disputarse la llave por cuartos de final de la Copa América 2021. Ahora Eduardo Berizzo tendrá que buscar el reemplazo de ‘Miggy’ para el duelo ante Perú.

A lo largo de esta Copa América, Berizzo estuvo rotando su equipo. Uno de los pocos jugadores que se mantuvo en el once titular en los cuatro partidos de la fase de grupos fue Miguel Almirón: 136 pases buenos, 90,7 % precisión de pase, 86,6 % precisión de pases en campo rival, 14 regates exitosos, un gol y 4 ocasiones de gol creadas fueron los números del atacante en este torneo.

Sin duda, Miguel Almirón es un elemento importante en el esquema de Berizzo. Es el que marca la diferencia en la selección paraguaya. Lleva bien puesta la camiseta número 10 porque posee una habilidad única. No es un clásico volante, es todo lo contrario: veloz, encarador, tiene el ida y vuelta, solidario en la marca y llega constantemente al área rival.

Miguel Almirón es el jugador más importante en ataque para Berizzo. Es las Eliminatorias a Qatar 2022 estuvo presente en todos los partidos menos ante Bolivia por suspensión. El técnico tiene a ‘Miggy’ como su pieza distinta dentro de sus esquemas. Puede jugar detrás del centro delantero, de interior, de extremo o hasta de volante por las bandas.

En todos lados ha respondido muy bien. Con su velocidad puede desbaratar cualquier defensa rival y es un arma letal para los contraataques. Eso lo sabe muy bien la selección peruana que cuando lo enfrentó fue un dolor de cabeza para los laterales.

Miguel Almirón le daba mucha amplitud a la selección paraguaya. Era el timón de un equipo que viene realizando una revolución en su juego de la mano de Eduardo Berizzo. ‘Miggy’ era enlace, creador y definidor. Todo en uno. Ocupaba los espacios que el centro delantero le ofrecía y con potencia y velocidad aprovechaba esas zonas libres para generar peligro. Daba claridad en el juego como para romper las líneas hacia el gol. Su ausencia se hará sentir ante la selección peruana.

POSIBLES REEMPLAZOS

Desde que Eduardo Berizzo asumió la dirección técnica de Paraguay ha utilizado tres sistemas de juego : 4-3-3, 4-2-3-1 y el 4-4-1-1. Este último ha sido el más recurrente en la Copa América 2021 porque es más compacto y un poco más defensivo. Además, tiene los jugadores indicados para cada puesto.

En esta Copa América, el técnico de la selección paraguaya ha rotado mucho a su equipo. Almirón jugaba por las bandas y también detrás del centro delantero. Sus posibles reemplazos por las bandas podrían ser Ángel y Óscar Romero. Los dos realizan muy bien el recorrido y también llegan con facilidad al ataque. Perú ya sufrió con estos dos jugadores. En las Eliminatorias a Qatar 2022, Ángel Romero anotó dos goles. En esta Copa América lleva 2 goles.

(Foto: Agencias)

Otra opción podría ser Alejandro ‘Kaku’ Romero quien podría ocupar el lugar de Miguel Almirón. Mandando a Oscar Romero al otro sector del campo de juego y Ángel se podría colocar detrás del centro delantero. Cuando el ’10′ de Paraguay salió lesionado, fue Óscar el que lo reemplazó.

Eduardo Berizzo también podría sorprender y apostar por Carlos Gonzáles o Santiago Arzamendia. El lateral sabe lo que es jugar como volante y tiene un despliegue muy importante. Además, podría frenar los ataques de Perú por ese sector.

El paraguayo Alejandro Romero Gamarrra celebra después de anotar contra Bolivia durante su partido de la fase de grupos de la Conmebol Copa América 2021 de fútbol en el Estadio Olímpico de Goiania, Brasil. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Serán días claves para la selección paraguaya que en 17 partidos jugados ante Perú por la Copa América solo perdió 3 veces, empato 7 y ganó 7. Eso sí, desde que llegó Ricardo Gareca, no le ha podido ganar a la blanquirroja. El viernes es otra historia.

