Conforme a los criterios de Saber más

En la previa del partido entre Perú vs. Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2021, uno de los personajes más criticados es Eduardo Berizzo. Gran parte de todos los comentarios negativos hacia el técnico de la selección Paraguay es porque quiere introducir una forma de juego que no va acorde con la historia del fútbol guaraní. Y es que el ‘Toto’ es un técnico con una filosofía pegada a la de Marcelo Bielsa.

Eduardo Berizzo y Marcelo Bielsa

Eduardo Berizzo es un “bielsista” confeso. Con eso podemos describir al técnico de la selección paraguaya que se alista para enfrentar a Perú. Marcelo Bielsa es su maestro, así como el buen ‘Toto’ hay varios discípulos del técnico argentino que han decido volar con sus propias alas y difundir todo lo que aprendieron trabajando al lado del ‘Loco’.

La historia entre Eduardo Berizzo y Marcelo Bielsa se inicia cuando el ‘Loco’ dirigió a Newell’s entre los años 1990 y 1992. El entrenador argentino apostó con el ‘Toto’ para que sea pieza fundamental de su equipo titular. Desde ahí nació una bonita amistad entre ambos que dura hasta el día de hoy.

Eduardo Berizzo y Marcelo Bielsa

MIRA TAMBIÉN

Desde 1997 la selección peruana siempre ha estado en cuartos de final de la Copa América, te contamos un breve resumen de la actuación de la 'blanquirroja' en dicha competición. (Fuente: América TV)





Berizzo había aprendido mucho como jugador con Marcelo Bielsa. En el 2007, año después que decide retirarse del fútbol, Eduardo recibió la llamada de su ex técnico y desde entonces comenzó su aventura desde el banco al lado del técnico argentino. Todo un privilegio para iniciar con en esta carrera.

“Dejé de jugar en junio 2006 en el Cádiz y me fui a vivir a Buenos Aires. Al año siguiente, veraneando en Vigo, recibí el llamado de Marcelo. Me contó que tenía la oferta de la selección de Chile y quería que lo acompañara. Le pedí que me lo dejara pensar. ‘Bueno, te doy cuatro horas’, me contestó”, contó Berizzo en una entrevista a La Nación de Argentina.

Eduardo Berizzo y Marcelo Bielsa.

Eduardo Berizzo fue mano derecha de Marcelo Bielsa en la selección chile entre 2007-2010. El trabajo del ‘Toto’ fue muy importante porque era el jefe de la oficina técnica. Tenía que ver el seguimiento de los jugadores locales y del exterior. También se reunía con entrenadores de juveniles, conformaba el grupo de sparrings, ver partidos en vivo de juveniles y de los jugadores locales que seguían. Todo un gran trabajo.

Marcelo Bielsa se fue de la selección chilena y Eduardo Berizzo inició su camino como técnico. Pasó por Estudiantes de La Plata, O’Higgins, Calta de Vigo, Sevilla, Athletic Club y ahora al mando de la selección paraguaya. Siempre llevando las enseñanzas de Marcelo Bielsa.

El técnico de Paraguay se refirió al duelo contra la Selección Peruana por los cuartos de final. (Foto: Agencia IP)

-MÁS DISCIPULOS-

Marcelo Bielsa es uno de los pocos técnicos que ha dejado – y sigue dejando – un legando en varios de sus ex jugadores y ayudantes de campo. Muchos se presentan como “bielsista” bajo el brazo. Una corriente que sigue ganando seguidores en el mundo del fútbol.

Entre sus principales fanáticos, discípulos y alumnos destacan Jorge Sampaoli. El ‘Hombrecito’ es un admirador de Marcelo Bielsa a tiempo completo. Es más, nunca trabajó con el actual técnico del Leeds de Inglaterra. Sin embargo, siguió muy de cerca a todos los equipos que dirigió el ‘Loco’. Aprendió de lejos y logró ganarse un nombre desde abajo.

Jorge Sampaoli es entrenador de Olympique de Marsella desde marzo pasado. (Foto: AFP)

“Marcelo Bielsa para muchos entrenadores ha sido una referencia, para mí lo ha sido. Me fijo mucho en sus equipos. Más allá de estar cerca de su ideología y de su manera de jugar, no intentaré parecerme porque no corresponde”, dijo Sampaoli tras ser presentado como nuevo técnico del Olympique de Marsella.

A Jorge Sampaoli le fue muy bien utilizando la filosofía de Marcelo Bielsa. Sin muchas luces fue construyendo su carrera como técnico. Pasó por Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad de Chile, selección chilena, Sevilla, Selección argentina, Santos, Atlético de Mineiro.

Beccacece y Sampaoli separaron sus caminos tras el Mundial Rusia 2018. (Foto: AFP)

A diferencia de Jorge Sampaoli, Claudio Vivas sí trabajo con Marcelo Bielsa. El actual técnico de Cusco FC, se retiró muy temprano del fútbol. Cuando el ‘Loco’ llegó Newell’s le propuso sumarse al cuerpo técnico y no dudó en aceptar la oferta. Quería seguir ligado a lo que más le apasionaba. Ahí aprendió todo durante 16 años.

“Es una persona que está permanentemente haciendo cosas nuevas y enseñándote. Cuando trabajé con él era muy joven y siempre soporté el ritmo a Marcelo. Hay gente que no puede. Es imposible imitar a Bielsa porque Bielsa hay uno sólo. Hoy en día hay muchos entrenadores que tomaron ese manual, pero querer ser igual a Bielsa es imposible”, dice Vivas.

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa durante varios años.

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa durante varios años.

Alfredo Berti también trabajó con Marcelo Bielsa. Es más, fue dirigido por el ‘Loco’ cuando tuvo su primera experiencia dirigiendo en el extranjero con el Atlas de México. Cuando terminó su carrera, también recibió la llamada del técnico argentino para unirse a la selección chilena como analista de videos.

Esa experiencia le sirvió para que inicie su propia carrera como técnico. Hoy dirige a Sportivo Luqueño de Paraguay luego de estar en varios equipos argentinos. Poco a poco continúa creciendo como técnico. Dice que Bielsa es el personaje que más le marcó en el fútbol.

Alfredo Berti fue analista de videos de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

Javier Torrente también trabajó con Marcelo Bielsa. Fue parte del comando técnico que armó el argentino en Atlas y desde ahí trabajaron juntos hasta el 2007. En mayo de 2014, Bielsa lo vuelve a convocar para que forma parte de su grupo de ayudantes en el Olympique de Marsella.

“Aprendí muchísimo de Marcelo, pero no intento imitarlo, que mis equipos sólo lleven esa idea. A veces, la cambio. Uno tiene que modificar para poder simplificarle las cosas al jugador. Bielsa se reinventa permanentemente. Transporta al entrenamiento las situaciones de partido. La última etapa fue muy rica, dirigir un equipo importante, que ganaba el 80 por ciento de los partidos que jugaba. Me quedo con los sistemas de entrenamiento y la intensidad con que se realizan”, dijo en una entrevista Torrente que hace poco dirigía al Everton de Chile.

La historia de Ever Demaldé con Marcelo Bielsa parece sacada de algún cuento. Todo comenzó con una simple carta, que Ever le envió al ‘Loco’ en el 2013. Jamás pensó que esa carta lo llevaría a cumplir uno de sus sueños. El ‘Loco’ contestó respondió la carta y desde entonces hubo una buena relación entre ambos.

Marcelo invitó a Ever Demaldé a realizar un curso intensivo como entrenador y luego lo eligió como asistente cuando dirigía al Olimpique de Marsella en la temporada 2014/2015. Luego de esa experiencia comenzó a tener más oportunidades porque fue parte del comando técnico de la selección de Arabia Saudita que clasificó al Mundial Rusia 2018. El año pasado hizo su debut como técnico en el Al Hilal United.

Ever Demaldé formó parte del cuerpo técnico del Olimpique de Marsella.

Hay más casos de ex jugadores que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa que siguen esa misma filosofía. Ahí están, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, Gerardo Martino, Cristian Domizi, Julio Zamora, Jorge Pautasso, entre otros. La lista de seguidores del técnico argentino sigue aumentando.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO SOBRE MARCELO BIELSA

El exitoso entrenador argentino decidió interrumpir sus vacaciones para tomar las riendas de los pequeños que entrenaban en el campo alterno de West Yorkshire. Las imágenes ya se viralizaron en las redes sociales.