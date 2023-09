Cuántos días viajaron el "Hincha Israelita" y otros aficionados para ver el Paraguay vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Joel Alonzo)

Chauca Quispe divide sus afectos a partir de dos fuegos incandescentes: la selección, por un lado, y el FREPAP, siglas de Frente Popular Agrícola FIA del Perú, cuyo proyecto principal -se lee en su sitio web oficial- es “convertir al Perú en un País eminentemente agrario producto”. Puede ir a discutirse la viabilidad del plan llamado también Froteras Vivas, a la dirección donde se ubica su sede central, Lampa 1048-1050, en el Cercado de Lima. Es posible que allí se encuentre, también, El Israelita, cuya fe se sostiene en dos hombres igual de polémicos, igual de carismáticos: el Maestro e ideólogo del Partido Político Ezequiel Ataucusi Gamonal, que el 30 de septiembre de 1989 fundó el FREPAP, y en el futbolista Christian Cueva, que el próximo martes 7 de setiembre del 2023, verá por televisión si el equipo de Juan Reynoso debuta con un triunfo, un empate o un resultado adverso ante Paraguay, un rival donde él, Cuevita, hace seis años se convirtió en mini dios.

En noviembre del año pasado, una noticia breve y no por ello menos dolorosa, apareció en ATV: El Israelita había sufrido un accidente. Bueno, en realidad había sido víctima. Inmediatamente, se movilizó una cruzada por él. ¿Las razones? Estuvo en la mala, donde no estuvo nadie, o muy pocos: recuerdo con algo de masoquismo los tiempos de la selección última en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica, cuando nadie colapsaba la web de Teleticket ni existían Pamelas Cabanillas para la reventa. Recuerdo, también, que el Israelita -todavía no era un alto grado decirle a alguien “Hincha de Perú”-, se apostaba en la puerta de la Videna que da a la avenida Aviación, con una bandera del FREPAP y otra de la selección, sus dos cultos. Como decía, Chauca cree en un nuevo pacto entre Cristo y el Tawantinsuyo representado en don Ezequiel, el Cristo Andino, de la misma forma en que creía en el equipo de Ricardo Gareca, los movimientos rocosos de Aldo Corzo y la patriota entrega de Yoshimar Yotún.

Por eso viajó y viajó a seguir a la selección. Llegó a Rusia 2018 y llegó al repechaje rumbo a Qatar, una tierra extravagante donde -decía- se sintió cómodo desde el look y las creencias. Las entradas a los partidos -dice- se las regaló el embajador peruano allí, en un gesto de diplomacia y carácter político que lo enaltece.

Y aunque cruzó el mundo para seguir a la selección y nunca tuvo ni un rasguño, y vendía mascarillas o caramelos para sustentarse, una salvaje conductor en Cieneguilla convirtió lo que era una vuelta a casa a 20 km/h en su mototaxi, en una tragedia.

“Casi no la hago”, dijo esa mañana a la cámara de ATV, postrado en cama, rodeado de pastillas para el dolor, el hombre que nunca paraba de caminar. El vehículo invadió su carril y terminó impactando con él. Está fuera de peligro pero necesita una tomografía, costear sus medicinas y recuperar la única herramienta de trabajo que tiene: su mototaxi, ese símbolo nacional.

Y como tiene fe, a las semanas, se puso de pie. Y hoy está en Ciudad del Este para alentar otra vez a la selección.

“Gracias, amigo”, me escribe al chat de Instagram el Israelita, luego de mostrar orgulloso un cartel que pronostica un futuro diferente: “AVISO, EN PERÚ SE LEVANTA EL MESIAS EZEQUIEL JONÁS”. Se refiere al hijo de Ezequiel Ataucusi, el patriarca. Él, junto al Niño Cóndor, el Inca Sixto, el Fantasma del 69, será parte de los 2 mil peruanos que este jueves estarán en la tribuna del estadio. Una foto en el muro de Instagram de Jampool Cuadros, reportero de América Deportes y habitual colaborador de DT, delata su sonrisa. Nadie sabe bien cómo estos tres fanáticos consiguieron los 100 dólares por ticket que cuesta la entrada en Ciudad del Este. No importa. Importa que estén. Cuando se trata de fútbol, de la selección, de todo lo que moviliza, solo importa que los hinchas estén.

