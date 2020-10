Conforme a los criterios de Saber más

Las horas marchan en cuenta regresiva para el debut de Perú en las Eliminatorias y desde la Videna las opciones se achican. El viernes fue desconvocado Raziel García por un desgarro. A él se suman Aldo Corzo, que sigue recuperándose de un accidente doméstico, y el seguimiento de Jefferson Farfán por su lesión a la rodilla, mientras se resuelve el tema de la llegada de los jugadores del exterior como Christian Cueva, Miguel Araujo, Sergio Peña y los que vienen de Estados Unidos.

Hasta el momento son dos bajas -Loyola y García-, que hacen que la lista inicial ahora sea de 28, de los cuales solo 23 entran a la convocatoria final para el partido ante Paraguay. Debido a que la lista es extensa, aún no se ha comunicado nada nuevo respecto a nuevos llamados, aunque el nombre de Josué Estrada suena en la Videna.

-El rival-

En Asunción el panorama es distinto. El 2 de octubre trabajaron siete convocados, todos de clubes locales y Hernán Pérez, quien llegó el día jueves desde un vuelo de Qatar. Por la tarde se unieron Robert Rojas de River y Raúl Bobadilla, atacante de Guaraní, quien culminó el Apertura con 9 tantos en 14 partidos y lleva tres en la Libertadores.

En Paraguay hay confianza por lo que pueda hacer su selección. En una encuesta virtual del portal “Última Hora”, el 24% considera que le irá bien y el 22% que le irá mal. Las razones para creer se basan en el trabajo que viene haciendo Berizzo este 2020 durante la pandemia.

A diferencia de Perú, que tuvo que trabajar vía online con sus jugadores y que luego solo pudo hacer un microciclo presencial con 19 jugadores locales; en Paraguay desde junio hasta setiembre trabajaron durante siete semanas entre 10-15 jugadores que eran posibles convocados.

Cuando se abrió la frontera durante la cuarentena por el coronavirus, varios de los jugadores que jugaban en el extranjero regresaron a Paraguay. Antonhy Silva, Roberto Fernández, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Robert Rojas, Adam Bareiro, los hermanos Romero, entre otros, llegaron a su país y después se consiguió que ellos puedan entrenar antes de que se unan a sus clubes, es decir hasta junio. A ellos se le sumaron los locales como Saúl Salcedo, Juan Patiño, Aldo Maíz, Víctor Ayala, Marcelo Estigarribia, Pablo Velázquez, Lorenzo Melgarejo, quienes siguieren trabajando en la casa de la selección paraguaya hasta setiembre último. Pudieron ser más, pero no contaron con los jugadores de Guaraní, Libertad y Olimpia, que disputan la Copa Libertadores.

“Se consiguió que puedan trabajar en la casa de Paraguay. Cuando empezó a jugarse en el extranjero. Es un paso adelante”, nos dice Nicolás Ledesma, periodista de Radio Unión de Paraguay, aunque acepta que eso no garantiza nada. Los mismo para Víctor Sostoa, periodista en 800 AM La Radio. “Berizzo pudo trabajar, la Liga fue la primera en reiniciar, pero no creo que sea una ventaja que hayamos empezado antes los entrenamientos”, asegura.

Berizzo lleva año y medio en Paraguay. (Foto: APF)

Acá Perú tuvo este tipo de trabajo, pero solo durante una semana con los 19 jugadores locales que convocó Ricardo Gareca a inicios de mes. De todos los que trabajaron en la Videna entre el 31 de agosto y el 5 de setiembre, repitieron su nombre en la lista para Eliminatorias Cáceda, Carvallo, Corzo, Ramos, Loyola (que fue desconvocado por lesión), Gonzales, Dioses y Aldair Rodríguez.

-Sus figuras-

Paraguay ha intentado dejar atrás esa imagen de juego rudo, fuerte para intentar llegar el fútbol por el camino del buen toque y salida limpia. Berizzo busca seguir este camino que ya probó en la Copa América del año pasado. “Nuestra idea de juego es atacar, ser ofensivo a partir de construir un juego asociado, a ser posesiones con profundidad, con dinámica, si perdemos el balón, recuperarlo rápido, tener el control sobre el partido”, asegura sobre su idea de juego.

Así que será otro equipo de aquel que se vio en aquel recordado 4-1 de las pasadas Eliminatorias. De aquel equipo titular del ‘Chiqui’ Arce solo cuatro jugadores están en la lista de Berizzo: Junior Alonso, Gustavo Gómez, Óscar y Ángel Romero. De los que estuvieron en banca, aquella vez ante Perú, hoy quedan cinco jugadores.

Perú vs. Paraguay

Incluso, del Paraguay ya dirigido por Berizzo al que Perú venció 1-0 en un amistoso en marzo del año pasado cambiaron algunos nombres. No están Iván Piris, Rodrigo Rojas, Da Motta, Cecilio Domínguez y el mismo Derlis González.

Sin embargo, hay que tener en cuenta a las actuales figuras que tiene Paraguay. Miguel Almirón es sin duda el mejor jugador que tienen. El volante juega en el Newcastle de Inglaterra, y aunque no tiene muchos minutos en el inicio de esta temporada -126 en tres partidos-, es una de las cartas guaraníes.

Otro nombre a seguir es el de Andrés Cubas, quien viene destacando en la Ligue 1 de Francia con el Nimes, mientras que Brian Samudio en el Rizespor de Turquía también es una de las armas con las que cuenta Paraguay para sorprender a Perú el próximo jueves.

