Ver Perú vs. Paraguay EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora de Perú), que son las 8:30 PM de Paraguay, las 5:30 PM de México y las 7:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? América TV, ATV y Movistar Deportes transmite el partido en Perú, mientras que, en Paraguay lo pasa GEN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

