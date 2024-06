Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido Perú vs Paraguay, has llegado al mejor sitio posible. La selección peruana afronta su penúltimo amistoso previo a la Copa América en el estadio Monumental. Jorge Fossati lidera un nuevo ensayo general de la Bicolor con gran parte del grupo que disputará el torneo continental. El rival es un viejo conocido, no te pierdas este partiazo. ¿A qué hora juegan? Perú recibe a Paraguay desde las 7:30 p. m. en Ate. ¿Dónde ver? Se puede seguir por televisión en Perú a través de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3), mientras que Tigo Sports transmite en Paraguay. También se puede mirar vía streaming en Movistar TV App y Tigo Sports.