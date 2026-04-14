Ver Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de abril del 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruano), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Perú y todo el territorio sudamericano; Win Play lo pasa en Colombia; mientras que Fox Sports, fuboTV y ViX lo transmiten en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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