Perú vs. Paraguay juegan HOY por la tercera fecha del grupo B del Preolímpico 2020, desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Armenia y con la transmisión de América Televisión y DirecTV Sports. No te pierdas la segunda presentación de la bicolor que no tiene margen de error.

-LA PREVIA-

Luego de una jornada de descanso en la que ninguno de sus rivales directos sacó ventaja, la selección peruana se enfrenta a Paraguay buscando el primer triunfo en este certamen y que lo acerque al cuadrangular final por los dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Perú vs. Paraguay | Horarios en el mundo

Perú 8:30 p.m. | América TV y DirecTV Sports

México 7:30 p.m. |

Colombia 8:30 p.m. |

Ecuador 8:30 p.m. |

Bolivia 9:30 p.m. |

Venezuela 9:30 p.m. |

Argentina 10:30 p.m. |

Brasil 10:30 p.m. |

Chile 10:30 p.m. |

Paraguay 10:30 p.m. |

Uruguay 10:30 p.m. |

España 2:30 a.m. del domingo 26 de enero |

La selección peruana está en la obligación de ganar si espera depender de sí misma para seguir en la pelea por llegar al cuadrangular final que definirá a los dos representantes de Sudamérica en los próximos Juegos Olímpicos. Los de Nolberto Solano tienen algunos puntos a favor en los cuales apoyarse para soñar con la clasificación.

El primero es que en la segunda fecha Brasil ratificó su condición de favorito y derrotó a Uruguay por más de un gol, eso es una ventaja porque la bicolor tiene una diferencia de gol remontable si es que empieza a ganar las próximas jornadas. Segundo porque Uruguay, quien había ganado en la primera jornada a Paraguay, no sumó seis puntos y se convierte en rival directo con quien se podría definir el pase en la siguiente fecha.

A eso hay que sumarle que Paraguay está obligado a ganar pues será su tercer partido en el torneo y le restará el choque con Brasil. Es decir, el escenario es perfecto en favor del cuadro peruano que mostró cosas buenas en el debut y que, a diferencia de su rival, llegará descansado a esta jornada.

Así, el equipo peruano solo está en la obligación de ganar y Nolberto Solano le devolverá la confianza a los mismos que debutaron contra el Scratch. Afinó algunos detalles en la semana y ahora salen a demostrar que no están en Armenia como un equipo más, sino para dar pelea,

Perú vs. Paraguay: probables alineaciones

Perú: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Eduardo Caballero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Aldair Fuentes, Jesús Pretell; Yuriel Celi, José Rivera, Fernando Pacheco y Christopher Olivares. DT: Nolberto Solano.

Paraguay: Miguel Martinez, Enzo Giménez, Saúl Salcedo, Jorge Morel, Matías Espínoza, Cristian Nuñez, Mathías Villasanti, Jesús Medina, Iván Franco, Sergio Bareiro y Sergío Díaz. DT: Ernesto Marcucci.

Perú vs. Paraguay: Aquí se jugará el partido

