El tiempo de pesadumbre que vivió Gianluca Lapadula en estos primeros meses del 2022 llegó a su fin. En el momento que más se le necesitaba, en la última oportunidad de la selección peruana para pelear por el repechaje, el ‘9′ de la bicolor se sacó la espina ante Paraguay y celebró su primer gol en lo que va del año. Sin duda, se trata de uno de los goles más importantes en su carrera, pues le permite a él y a los millones de peruanos que lo alientan seguir soñando con el Mundial Qatar 2022.

Un lujoso pase de tres dedos, ejecutado por nada menos qué Christian Cueva, le abrió las puertas al júbilo en el Estadio Nacional en apenas cinco minutos. Lapadula, luchando en el área como siempre lo ha hecho, no dio por perdido el balón en ningún momento y tuvo su recompensa final.

Con dificultades para definir por la presión encima de la defensa y el portero rival, el ‘9′ nacional logró conectar el balón cuando parecía que se le escapaba y lo introdujo al fondo del arco. Así, a pesar de toda la tensión que recaía sobre la ‘Blanquirroja’ en esta última fecha de las Eliminatorias, Lapadula consiguió recuperar su esencia goleadora a tiempo.

El delantero del Benevento había sufrido una recaída bastante importante en su rendimiento. Los problemas con su club lo alejaron del campo en varios partidos y eso le afectó considerablemente en su ritmo competitivo.

Lima - Perœ, 29 de Marzo del 2022: Eliminatorias / Fecha 18: Partido valido por la fecha 18 de las eliminatorias a Qatar 2022 entre las selecciones de Peru y Paraguay. Estadio: Estadio Nacional de Lima Foto: Jesœs Saucedo/ @photo.gec

Hasta finales del año pasado, Lapadula era el auténtico goleador de la Serie B con 10 tantos firmados con su nombre; sin embargo, le ‘cortaron las piernas’ en su mejor momento y eso tuvo consecuencias negativas posteriormente.

Ya habiendo arreglado los inconvenientes con su club, volvió a las canchas, pero le costó. Jugó cinco partidos con el Benevento antes de esta fecha doble y no logró anotar ningún gol, algo a lo que no estaba acostumbrado. Su racha negativa también se extendió a la selección peruana, aunque finalmente se rompió.

Este 2022 no le anotó ni a Colombia en Barranquilla ni a Uruguay en Montevideo, pero sí a Paraguay en Lima con el soporte de toda la hinchada. C on el tanto ante los ‘guaraníes, Lapadula ya lleva tres goles y dos asistencias en 13 partidos de Eliminatorias. A nivel general, contando también sus registros en la Copa América, son siete goles y siete asistencia en 20 encuentros.

Ahora, el ‘9′ peruano, que ha funcionado como el mejor relevo de nuestro capitán Paolo Guerrero (y lo sigue demostrando), espera seguir por ese camino goleador en los próximos desafíos de la selección. Por ahora, el reto sería ganar el repechaje intercontinental y así clasificar al primer Mundial de su carrera.

