Los goles marcaron la penúltima función de la Eliminatoria, que el martes baja el telón definitivo. No es que fueran demasiados, sí resultaron significativos. El de la selección peruana, que fue gol aunque Havelange se levante de su tumba y nos venga a decir que no. Un gol que vuelve a enrostrarnos nuestro tercermundismo con ese VAR a la criolla, que funciona a discreción, un día sí y dos no. El gol de Lucho Díaz que puso fin al calvario de Colombia con la red, un desamor que duró siete partidos y 58 minutos. Los goles de Brasil, siempre tan impiadoso, que hundieron la embarcación chilena. El gol de Messi, que volvió a ser Messi luego de meses de oscuridad en la Ciudad Luz. Y los inesperados goles de Paraguay que mandaron a Ecuador a dormir temprano y sin ganas de festejar. También los goles que sufrió Bolivia, que igualó su marca de la Eliminatoria anterior: 38 recibidos.

* ¿Por qué? El único VAR en el que no te dan ganas de tomar es en el de Sudamérica. Es un mal trago. Ya ni voluntad de analizarlo técnicamente. Que dirija el fisicoculturista Anderson Daronco es casi insultante. Se le arma un escándalo tras otro y le siguen dando partidos trascendentes, ¿por qué? Que no haya tecnología de línea de gol en Sudamérica, el famoso chip en la pelota y en el arco que en Europa lleva años, ¿por qué? Que el VAR diga que el de Perú no fue gol, pero no muestre las imágenes inmediatamente como se hace en la Premier League o en España, ¿por qué? En lugar de hablar del juego siempre terminamos encrespados con el VAR y los arbitrajes en Sudamérica, ¿por qué?

* ¿Y la ilusión? “¿Cómo no hay chip en un partido donde se juegan millones por ir al Mundial…?”, se preguntaron muchos tras el gol de Perú, que nunca figurará en las estadísticas. Pero no todo es dólares, ¿y la ilusión…? ¿los millones de corazones rotos de la gente?

La derrota de la selección en el Centenario de Montevideo mantiene, pese al polémico remate de Miguel Trauco al arco uruguayo y el VAR, intactas las esperanzas de llegar al mundial. El martes con Paraguay (6:30 p.m.), Perú se juega el sueño de ir a Qatar 2022. “Vengan de a 1000″ es la videocolumna del periodista Jorge Barraza, en DT El Comercio.

* Luchomanía. Tenía que ser Luis Díaz quien rompiera la sequía goleadora de Colombia. Y lo hizo a lo grande, con un gol sin situación de gol. Los buenos se crean las jugadas solos. Lucho es un restaurante atendido por sus dueños: cocina, sirve, cobra… Lo que muestra en el Liverpool lo mostró con la selección. Sin perder la humildad, se lo ve tomando galones con esa camiseta y generando una corriente de afecto fuerte con la gente. Un crack cinco estrellas. Siempre estará el avinagrado que diga “el periodismo primero lo endiosa y luego lo hunde”. O el que diga que el equipo tiene Luchodependencia. Los jugadores de clase siempre generan subordinación. En Brasil no había Pelédependencia porque además estaban Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino, Didí, Vavá… (siguen las firmas).

* Lección… Ecuador irá por cuarta vez al Mundial. Ampliamente merecido. Se le aguó la fiesta porque, como es natural, no es lo mismo conseguir el boleto ganando que perdiendo 3 a 1. Pero tiene muchos jóvenes y esta derrota con Paraguay les servirá de aprendizaje en Catar: no aflojarse nunca. En un Mundial, el que pestañea se vuelve a casa rápido.

* Desigualdad. Quizás como nunca se dio en esta clasificatoria tal desigualdad entre los grandes y los otros. Brasil y Argentina siguen invictos y han logrado un altísimo rendimiento de 87,5% y 79,17%. El resto, lejos. Ecuador y Uruguay lograron su boleto con menos del 50%: 49,02. Y Chile llega a la última fecha aún con posibilidades de entrar al Mundial habiendo mostrado una eficacia mínima: 37,25%. O sea, de cada tres puntos pierde casi dos y aún así podría lograr su objetivo.

La Selección Peruana llega a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, con la consigan de ganar para lograr el repechaje. Mira los otros escenarios.

* Pasaba por ahí... “A Lasarte lo eligieron porque estaba de visita en Chile y era barato. Ese fue el criterio técnico”, dice Juan Cristóbal Guarello, el mejor periodista deportivo chileno. Se refiere al técnico uruguayo. A Chile le puede pasar lo mismo que a Italia, después de ganar dos Copa América seguidas, quedar afuera de dos Mundiales consecutivos. Y afuera hace frío... Italia fue campeón de la Eurocopa, pero cayó increíblemente con Macedonia en Palermo y verá otro Mundial por televisión. Así vio el de Rusia. Hay un tango que le cae justo, el que dice “Palermo, me tenés seco y enfermo”. Palermo es el hipódromo de Buenos Aires.

* ¿De qué habla? “Me alegro por la gente, que está viviendo este bonito momento del fútbol boliviano”, declaró César Farías, el entrenador venezolano de Bolivia. Lo dijo el miércoles, en la rueda de prensa previa al choque con Colombia. Bolivia va penúltima y recibió 38 goles, misma posición e igual cantidad de tantos lamentados que en la Eliminatoria anterior. Como discurso es demasiado atrevido.

* Volvió una noche… Después de meses apagado, sin goles, lento, desconocido, Lionel Messi volvió a vestirse de superhéroe. No importaba el rival sino él. Se lo vio muy recuperado físicamente después de una temporada llena de problemas. Otra vez vimos sus pases geniales, pero sobre todo sus gambetas y sus ganas. Jugó retrasado, como siempre, pero con más llegada al arco rival, producto de un repunte atlético que no se le veía en el Paris Saint Germain. Sufrió otra vez la extraña y novedosa reciedumbre de los venezolanos. A propósito: ¿por qué pega tanto Venezuela…? ¿De dónde sacó esa mala maña la Vinotinto…?

Lionel Messi fue ovacionado en el Teatro Nacional de Buenos Aires. (Video: Twitter)

* Ojalá fuera mañana… Eso dijo todo el periodismo argentino. Se refería al Mundial, que se jugará entre noviembre y diciembre. Pese a tener una gran cantidad de ausencias, Argentina volvió a jugar en alto nivel, con un preciosismo, una seguridad y un grado de entendimiento notables. Presiona en todo el campo y recupera el balón en segundos. Y cuando lo tiene toca, ataca, desequilibra. El milagro que ha obrado Scaloni es para estudio del Vaticano. Si el Mundial fuera hoy, sería un serio aspirante a pelear arriba, pero faltan ocho meses. Y aparte Messi es una vela que sabe Dios cuándo se apague.

* Rápidos… No habían pasado aún las imágenes del VAR del gol de Perú cuando se apagaron las luces del estadio Centenario y empezaron los fuegos artificiales por la clasificación uruguaya. Rápido… No sea cosa que Daronco se arrepienta.

* Con lupa. El martes, cada hincha mirará el partido de su equipo con un ojo y con el otro estará en el Nacional de Lima para ver qué acontece en el crucial Perú-Paraguay. Todos quieren comprobar el grado de oposición que hará Paraguay, que no se juega otra cosa que el honor. A la Albirroja se le cayeron sus dos estrellas: el capitán Gustavo Gómez y el talentoso Micky Almirón. Y otros tres titulares: Mathías Villasanti, Blas Riveros y Robert Morales. Perú tiene la mesa servida, a ver si no se atraganta…

El fútbol está lleno de polémicas y la tecnología puede a ayudar a resolverlas. Sin embargo, algunas decisiones generan discusión. ¿Cómo debería funcionar el VAR? El exárbitro FIFA, Alberto Tejada, despeja las dudas.

