El camino ha sido largo, larguísimo. Como de 537 días más o menos. Y en medio de una pandemia que aún no acaba. Pero ahí está la selección peruana llegando a la última fecha de las Eliminatorias en el quinto puesto de la tabla de posiciones. Ahí está el Perú tan competitivo que creó Ricardo Gareca dependiendo de sí mismo para asegurar el quinto y último cupo que da acceso al repechaje para ir al Mundial. La ecuación, en la teoría, es fácil: debe ganarle a un Paraguay eliminado y en pleno intento de reestructuración este martes en el Nacional de Lima. La práctica no lo es tanto.

Es una final. No hay otro calificativo que calce perfecto a la importancia del Perú vs. Paraguay. Y las finales se juegan desde todos los ángulos. Y en ese aspecto, la Bicolor parte con ventaja. No solo porque será local, tendrá el aliento de su hinchada y sí pelea por ir a Qatar; sino también porque esta vez, como casi nunca ocurre en los análisis previos, los nuestros tienen más jerarquía que el rival. Más peso de partidos importantes. Más experiencia de Eliminatorias. Más todo.

Enfrente estará un combinado albirrojo que no se juega otra cosa que su honor. Pero con muchos problemas a su alrededor. El de Guillermo Barros Schelotto es un equipo que busca cimentar las bases de la reconstrucción con todos los riesgos que genera empezar un proyecto de cero en medio de un torneo: el técnico argentino recién pudo ganar la fecha pasada, en su quinto partido al mando. Además se le cayeron sus dos estrellas: el capitán Gustavo Gómez y el talentoso Miguel Almirón. Y otros tres titulares: Mathías Villasanti, Blas Rivero y Robert Morales.

“Paraguay no tiene ningún líder en el campo. Todas las complicaciones que tuvo en estas Eliminatorias fue justamente por eso, porque no hubo líderes y sin eso no se puede”, nos dijo en una reciente entrevista el histórico central paraguayo, Carlos Gamarra, sobre uno de los déficit de su selección. El Paraguay de hoy, con apenas dos jugadores con más de 50 partidos internacionales, está en el inicio del camino en el que estuvo Perú, que tiene dos futbolistas con más de cien partidos, hace siete años, cuando Ricardo Gareca tomó el timón. Las cifras son abrumadoras y las repasamos a continuación.

La Selección Peruana llega a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, con la consigan de ganar para lograr el repechaje. Mira los otros escenarios.

Gallese: menos edad, más experiencia

La experiencia no solo te la otorga el señor tiempo. También es la cantidad de partidos. Y de eso sabe muy bien Pedro Gallese. El peruano, con 32 años, ha disputado 88 partidos bajo los tres palos de la selección peruana, teniendo partidos memorables como el de la Bombonera ante Argentina en las Eliminatorias pasadas o la tarde espectacular en Barranquilla frente a Colombia. El ‘Pulpo’ se perdió apenas cinco encuentros de la era Gareca.

Al otro extremo estará parado probablemente Anthony Silva, el golero de 38 años que debutó a los 27, pero nunca pudo adueñarse por completo del puesto. En once años, tres más que Gallese en Perú, el hombre del Puebla ha jugado 50 veces.

Cara a cara en defensa

En este último tramo de las Eliminatorias, Ricardo Gareca al fin logró lo que se pedía: que los nombres de la zaga defensa salieran de memoria: Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco. Entre los cuatro suman 254 partidos, siendo el lateral derecho el más experimentado con 104 apariciones.

De hecho, Advíncula tiene más encuentros disputados con la selección que toda la defensa paraguaya. Entre Robert Rojas, Junior Alonso, Omar Alderete y Fabián Balbuena hay apenas 99 cotejos. Incluso Alonso es el único que ha jugado las últimas dos Eliminatorias.

Jugador PJ Jugador PJ Carlos Zambrano 56 Robert Rojas 18 Alexander Callens 29 Omar Alderete 10 Miguel Trauco 65 Fabián Balbuena 25

Mediocampo blanquirrojo

El mediocampo es el motor de la selección peruana. Si ese tridente compuesto por Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña está bien, la Bicolor marchará bien. La experiencia de Tapia y Yotún, acompañado de la frescura de Peña, cargan sobre sus espaldas 214 partidos. ‘Yoshi’ no está teniendo un buen presente futbolístico, pero sobre su zurda prodigiosa reposan 115 cotejos, siendo el segundo peruano que más veces vistió la blanquirroja, solo por detrás de Roberto Palacios (128).

La volante de Paraguay se apoya en un Adrián Cubas que recién disputará su noveno partido con la Albirroja. Los Richard, Sánchez y Ortiz, y Óscar Romero cierra el mediocentro paraguayo que es el que más experiencia tiene de todas sus líneas con 114, un encuentro menos que Yotún.

Jugador PJ Jugador PJ Renato Tapia 73 Adrián Cubas 8 Sergio Peña 26 Richard Sánchez 27 Richard Ortiz 24

Los galones en ataque pesan

Con la ausencia confirmada de André Carrillo, es muy probable que Edison Flores acompañe a Christian Cueva y Gianluca Lapadula en el ataque peruano. Entre los tres hay 169 partidos, siendo el ‘Bambino’ el que menos ha sumado (19) por haber llegar a la selección recién para estar Eliminatorias.

Del otro lado están Ángel Romero y Junior Encisco, dos delanteros que suman 44 encuentros. El mellizo Romero es ciertamente el más experimentado, mientras que Enciso está dando sus primeros pasos como seleccionado.

Jugador PJ Jugador PJ Edison Flores* 61 Junior Enciso 5 Gianluca Lapadula 19 *Posible reemplazo de André Carrillo

Comparar el número de partidos es relativo, pero cuenta. A eso hay que sumarle que del once de la Bicolor, solo Carlos Zambrano, Alexander Callens, Gianluca Lapadula y Sergio Peña no fueron al Mundial Rusia 2018. En cambio en Paraguay ninguno disputó una Copa del Mundo hasta ahora. El Perú de Gareca, el mundialista y finalista de Copa América, sabe perfectamente cómo son estos partidos. Ya los vivió. El martes en el Nacional será otra final, otra cita con la historia de una generación histórica.

