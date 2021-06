Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca fue a la Copa América 2021 a descubrir nuevos talentos para su universo de la selección peruana, sin embargo, de los ‘nuevos’, pocos son herencia de las últimas generaciones Sub 20. Marcos López se asentó en el equipo y Raziel García aprovechó la oportunidad tras volver a vestir la Bicolor desde aquel Sudamericano del 2013 al mando de Daniel Ahmed.

Si vemos las convocatorias para los Sudamericanos de las Sub 20, la del 2013 es la más fructífera con nombres Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Raziel García, presentes en la Copa América, además de Edison Flores y Andy Polo.

El mundo del fútbol se encuentra de fiesta, tanto Copa América y Eurocopa se vienen jugando en simultaneo. Dos de las más grandes competiciones del planeta que poseen a las figuras del deporte rey, por lo que en el siguiente video conocerás cuál de los dos torneos tiene a los jugadores más caros del mercado.





Luego, la Sub 20 del 2015 nos heredó a jugadores como Luis Abram, Renzo Garcés, Sergio Peña y Pedro Aquino (ausente). De las dos últimas, los grandes prospectos son Marco López y Martín Távara, quienes jugaron en la Sub 20 tanto en el 2017 como en el 2019. De la Sub 17, también se sumó a esta lita de Gareca Luis Iberico.

La gran efervescencia de la hinchada en el año 2018 cuando Perú clasificó al mundial de Rusia se evidencio en el crecimiento de las distintas casas de apuestas.

Es decir, de las dos últimas Sub 20, nacidos entre 1997 y 1999, solo tres jugadores han logrado meterse en la selección adulta . Se esperaba que nombres como Jairo Concha (1999), Fernando Pacheco (1999), Kevin Quevedo (1997) Christopher Olivares (1999), Oslimg Mora (1999), entre otros, se consoliden, pero aún no lo han hecho. Unos si han llegado a estar en microciclos de la Bicolor, pero aún no debutan.

Se habló de la Sub 17 que estuvo a un gol de clasificar al Mundial de la categoría en el Sudamericano 2019 disputado en Lima. De aquellos, muchos han debutado en Primera pero aún no logran una convocatoria a la absoluta. Yuriel Celi era la figura, pero no logró emigrar y sigue en Cantolao. Joao Grimaldo está sumando minutos en Cristal, Sebastián Cavero mostró su talento en Alianza pese al descenso, mientras que Kluiverth Aguilar dio el salto y viajará a Europa para unirse al club que decida el City Group.

El periodista estadístico Eduardo Combe guarda información respecto al paso de los seleccionados por selecciones de categorías menores. A continuación, reproducimos su data a la que le sumamos los nuevos nombres que han ido apareciendo en la selección peruana.

Jugador Sub 15 Sub 17 Sub 20 Torneos especiales Pedro Gallese 2007 Carlos Cáceda 2011 Lima 2019 José Carvallo 2005 Aldo Corzo 2009 Christian Ramos 2004 2005 2007 Miguel Araujo 2011 2013 Carlos Zambrano 2005 2007

2009 Luis Abram 2011 2013 2015 Bolivarianos 2013 Renzo Garcés 2011 2013 2015 Bolivarianos 2013

Toronto 2015 Jhilmar Lora 2015 Alexander Callens 2009 2011 Luis Advíncula* 2009 Pedro Aquino* 2011 2015 Bolivarianos 2013

Toronto 2015 Martín Távara 2015 2017

2019 Naijing 2014

Lima 2019 Wilder Cartagena 2009 2011 2013 Sergio Peña 2015 Bolivarianos 2013 Renato Tapia 2011 2013 Alexis Arias Sub 22 2015

Toronto 2015 Christian Cueva 2011 André Carrillo 2011 Raziel García 2013 Luis Iberico 2013 2015 2017 Jefferson Farfán* 2001 2003 Bolivarianos 2001

Preolímpico 2004 Paolo Guerrero* 2001 Bolivarianos 2001

Preolímpico 2004 Edison Flores* 2009 2011 2013 Sub 18 2010 Andy Polo* 2009 2011 2013 Sub 18 2010 * Ausentes en la Copa

Fuente: Eduardo Combe / Archivo

Existe otra lista de jugadores que no pasaron por ninguna selección menor , como es el caso de los que adoptaron la nacionalidad peruana que tenían por ascendencia como Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, quienes tampoco jugaron en las juveniles de los países donde nacieron como Italia y México, respectivamente.

Pero en el caso de los peruanos que se formaron en el país, existen varios nombres, como Alex Valera que salió del fútbol playa o Miguel Trauco que fue descubierto ‘tarde’ en Unión Comercio.

Jugador Menores Debut en Primera Anderson Santamaría Municipal Inti Gas - 2010 Miguel Trauco Varios - provincias U. Comercio - 2010 Yoshimar Yotún Cantolao, Cristal Gálvez 2008 Alex Valera Varios - provincias Llacuabamba - 2020 Gianluca Lapadula Juventus - ITA AC Milan - 2016 Santiago Ormeño América - MEX Puebla - 2018

MÁS EN DT