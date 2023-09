El mediocampista Renato Tapia aseguró que la Selección Peruana tiene jugadores capacitados para afrontar de la mejor manera el inicio de las Eliminatorias 2026, donde enfrentarán a Paraguay y Brasil. Además, reveló que todo el equipo quiere ganar los seis primeros puntos, pero que deben ir partido a partido.

En diálogo con la prensa, el futbolista del Celta de Vigo reconoció estar ilusionado con el nuevo proceso porque existe un equilibrio entre jugadores jóvenes y con experiencia.

“Estoy contento y feliz de estar en este nuevo proceso. Estoy ilusionado, creo que hay muchos chicos que han llegado a sumarse, tenemos gente que también ha estado en eliminatorias anteriores. Jugamos contra un Paraguay renovado, hay buenos jugadores y también de experiencia. Va a ser un lindo encuentro, en una nueva ciudad, pero hay que adaptarse a lo que venga”, dijo.

“Todo jugador quiere ganar los 6 puntos. Nosotros tenemos que ir partido a partido y primero hay que pensar en Paraguay”, añadió Renato Tapia.

Sobre la falta de continuidad que presenta en su club, el seleccionado nacional indicó que no le preocupa porque se siente bien físicamente.

“La temporada recién comienza, se han jugado 4 fechas, antes de eso tuve 6 partidos jugados. No me preocupa tanto el tema de la continuidad, físicamente me encuentro muy bien. Si bien es cierto, un jugador siempre quiere estar jugando las más veces posibles, pero así es el fútbol. Han pasado 4 fechas y he entrado en 2, así que estoy tranquilo”.

La Selección Peruana hará su debut en las Eliminatorias 2026 frente a Paraguay (7 de setiembre) en el estadio Antonio Aranda y, posteriormente, recibirá a Brasil (12 de setiembre) en el Estadio Nacional.

REVISA AQUÍ | TC declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31279 que regula procesos concursales de Universitario y Sport Boys