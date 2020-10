Conforme a los criterios de Saber más

En estos nuevos tiempos de la selección peruana, Ricardo Gareca viste con terno y lentes. Ya no con el buzo rojo de los posters que aún vemos en los quioscos. Quizá sea cábala o quizá sea una sutil manera de decirnos que hoy la selección peruana tiene la sobriedad de un equipo consolidado. La jerarquía mundialista no es letra muerta. Con ese peso escénico, Perú pudo sacar un empate de visita 2-2 ante Paraguay en este debut de Eliminatorias. Antes lo merecíamos y no lo obteníamos. Hoy se puede sumar en el estadio Defensores del Chaco, a pesar de una mala noche.

André Carrillo nos recordó que está hecho para apariciones estelares y que tiene crédito para seguir siendo un indiscutible. Sus dos goles nos permiten bloquearle el paso a un rival directo por un cupo mundialista. En tiempos donde escasea el gol sin Paolo Guerrero ni Edison Flores, que Carrillo recupere la memoria de ese jugador que vimos entre marzo y julio del 2018 es la mejor noticia para esta fecha doble.

Sí, un Mundial te da el oficio para poder sostener un partido duro, intenso, sin provocar demasiadas faltas o sin llenarte de tarjetas (aunque Zambrano la sacó barata después de impactar con el brazo a Almirón). También te da la madurez para manejar mejor el ritmo de un partido adverso por muchos ratos.

Doblete de André Carrillo en el Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Fuente: América TV)

Sensaciones extrañas, pero a la vez positivas deja este inicio de Eliminatorias en meses de pandemia. Los estadios vacíos, el ruido ambiental donde fue posible escuchar el aliento del comando técnico a un Raúi Ruidíaz, que todavía no puede armonizar su rendimiento en clubes con la bicolor. También fue posible escuchar un “no me digas más” del árbitro Néstor Pitana a un Zambrano que seguía explicando que no quiso agredir a Miguel Almirón.

Los suplentes ubicados con distanciamiento social, Gareca con mascarilla y Berizzo que por ratos se la quitaba para arengar. Ambos técnicos hicieron sus cinco cambios, entendiendo que la parte física decide partidos luego de la enorme pausa que tuvo el fútbol (sino que lo diga el macizo y veloz Bayern Múnich).

-Ilesos en la adversidad-

Pudo salir ileso Perú después de ese primer tiempo donde fue superado (con algunos problemas para la marca aunque con pocos errores cuando tenía la pelota) y logró sellar el resultado en los últimos cinco minutos. Algo que antes padecíamos, hoy lo celebramos. Es la nueva normalidad de una selección mundialista.

Fue una tarde de dobletes, porque Ángel Romero volteó el encuentro a favor de Paraguay luego de ingresar al minuto 61′. Sus dos tantos (65′ y 82′) llegaron por desatenciones de un equipo peruano que ya lucía cansado, con muchos jugadores inactivos y otros recién incorporados en sus nuevos equipos.

Carrillo había adelantado a los 52′ con potente remate y a los 85′ apareció de cabeza para decirnos que esta selección tiene nuevas y buenas costumbres. Ya son nueve partidos de Eliminatorias sin perder, cinco de visita. Después de haber ido a un Mundial, la selección peruana siempre dio pelea en busca de otra clasificación. A veces se pudo, otras no. Esa sensación, a pesar de la falta de ritmo y fútbol, nos deja la bicolor del elegante Gareca. Que pase lo que pase, costará un Perú ganarle.





VIDEO RELACIONADO

Selección Peruana: ¿Te acuerdas?