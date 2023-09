Allá serán casi 2.000 mil peruanos los que estarán en la tribuna mientras aquí millones buscamos explicaciones y argumentos para una buena actuación. Entre ellos, las periodistas que cubren a la selección día a día.

Los hinchas peruanos tienen mucho entusiasmo de alentar a la selección (en solo dos horas se vendió las tribunas populares que cuestan 140 soles), pero el equipo de Juan Reynoso tiene 9 bajas y tuvo que llamar de último momento a Carlos Ascues para enfrentar a Paraguay y Brasil.

¿Cuáles son esas nueve bajas? Más de medio equipo que se presume titular está fuera de acción: Christian Cueva, Edison Flores, Gianluca Lapadula, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Carlos Zambrano y Jhilmar Lora.

El Comercio realizó una encuesta con destacadas periodistas deportivos para que respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Con qué sistema jugaría en el debut ante Paraguay?

2. ¿Cómo sería el once con tantas bajas?

3. Con todo esto que le pasa a Perú -ocho bajas, cambio de sede-, ¿cómo nos irá ante Paraguay y Brasil?

Daniela Fernández - Movistar Deportes

1.- Yo creo que Perú va a jugar con el 4-2-3-1, que es a lo que está más habituado y lo que tiene automatismo y sobre todo por los nombres que tiene.

2.- Con Gallese en el arco, Luis Advíncula por derecha, Miguel Trauco por izquierda, la dupla de centrales que entiendo por lo que ha trabajado Juan Reynoso sería con Miguel Araujo y Luis Abram, igual por ahí podría meterse Carlos Ascues, ya que cuando se jugó el amistoso con Paraguay acá en el Estadio Monumental y ya dirigía Reynoso, Ascues fue titular y no hizo un mal trabajo. En la primera línea de volantes sería Tapia y Yotún, por derecha iría Andy Polo, Christofer Gonzales como enganche y André Carrillo por izquierda y Paolo Guerrero como centrodelantero. Teniendo en cuenta que Carrillo y Gonzales pueden cambiar constantemente de posición en el partido.

3.- Creo que podemos traernos un buen resultado ante Paraguay y es importante no de perder de local. Me encantaría que Perú haga cuatro puntos en esta fecha doble de Eliminatoria.

Pamela Fernández - Ovación

1.- No tengo dudas que Perú debería volver al 4-2-3-1. Este esquema es el que mejor nos ha funcionado en la era Gareca (con la misma base de jugadores que tenemos hoy). Además, este también fue el sistema con el que Perú mostró su mejor versión en lo que va de la era Reynoso. Recordemos que fue durante el primer tiempo del amistoso frente a Corea del Sur en el mes de junio del presente año. No descarto que, según como vaya el partido, Reynoso haga una línea de cinco. El DT de la selección peruana siempre se caracterizó por priorizar el orden defensivo.

2.- Con esta convocatoria ha quedado bastante claro que Reynoso llama a los que están al 100% físicamente y futbolísticamente. Mi once tomando en cuenta todas las bajas por lesión sería: Gallese, Corzo, Araujo, Santamaría, Trauco, Tapia, Yotún, Gonzáles, Polo, Carrillo y Guerrero.

3.- Estamos empezando las eliminatorias con un panorama complicado por la cantidad de bajas y porque nuestro primer partido de local es frente a Brasil. Esperemos que podamos sacar la mayor cantidad de puntos en este inicio de clasificatorias. Tomando en cuenta las adversidades, 3 puntos de 6 posibles no es un mal comienzo.





Solange Soto - El Comercio

1.- Me gustaría que jueguen con un 4-2-3-1 porque siempre un partido de visita te invita a defender y sobre todo contener el medio campo. Reynoso estuvo practicando algo similar. Tener solo de punta a Guerrero te da experiencia y jerarquía, pero no creo que esté para 90 minutos.

2.- Las bajas obligan al DT con variantes y confianza en los que vienen en reemplazo de los consolidados. Se podría ver un Perú más fresco en ataque por las bandas. Me preocupa la dupla de centrales que pongan porque la baja de Zambrano y Callens puede que sea el punto más flojo de la Selección

3.- Siempre es la ilusión de poder ganar en el inicio de las Eliminatorias, pero firmaría 3 puntos en esta fecha doble. Ganarle a Paraguay y perder contra Brasil. No me disgusta la idea de que Perú se quede con 2 puntos empatando sus dos partidos. Esperemos que sumen.

Virginia Siaden - Depor

1.- Reynoso apostaría por un estilo más ofensivo, pese a que el sistema clásico es 4-2-3-1. Tienes a Guerrero que de alguna forma, no solamente va por un tema de gol, sino que participa del juego. Es cierto que no va a estar Christian Cueva y normalmente ese sistema funciona con él de 10 y en ocasiones jugando como extremo. Igual creo que sí utilizaría ese sistema porque tiene otros jugadores, ya que Carrillo de todas maneras con Gonzales intercambiando las bandas, así que pienso que podría ser ese el sistema. Aunque estuve oyendo que Reynoso podría usar el sistema táctico 3-5-2, pero ahí sería un Guerrero con Valera; sin embargo, me inclino por el primer sistema.

2.- Gallese; Advíncula, Araujo, Abram, López; Tapia, Yotún; Carrillo, Polo, Gonzáles y Guerrero.

3.- Con Paraguay creo que por su juego, le puede dar la libertad a Reynoso de poder experimentar, si no que aplique lo que hacía en Cruz Azul de cambiar líneas. Yo creo que en el primer partido se puede aspirar a un empate o una victoria. En cambio, contra Brasil, así sea Lima el escenario, va a ser muy complicado, mi temor es que haya esta confabulación nuevamente con el tema de arbitraje, ya que lo hemos vivido y es algo común que se viene dando con los clubes brasileños tanto en Libertadores y Eliminatorias. Por eso, soy pesimista, quisiera creer que se puede conseguir un empate, porque sumar 4 puntos en el arranque nos daría una mejor sensación de cara al fixture complicado que tenemos. Lo más optimista contra Brasil para mí es un empate.

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1.- Yo creo que a Perú le conviene más el 4-2-3-1, sobre todo con una línea de cuatro y no con una de cinco que se ha intentado o línea de tres en la defensa.

2.- Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia; Christofer Gonzáles, Andy Polo, André Carrillo y Paolo Guerrero.

3.- Hay que ser sinceros, si bien, no hay mucha ilusión, como se inició con Ricardo Gareca, ojo, no comparo técnicos, pero hasta ahora Juan Reynoso no convence; sin embargo, no hay que tacharlo. Hubo amistosos en donde no le fue bien, probó jugadores y sistema de juego. Está conociendo a los jugadores y trabajando con lo que tiene, recordar que Perú no es una selección que suele ganar sus primeros partidos de Eliminatorias, y va a ser un partido interesante ante Paraguay, y la última vez que nos enfrentamos fue un triunfo que nos permitió jugar el repechaje ante Australia. Paraguay no es cualquier equipo y está fuerte. El cambio de sede puede ser por cábala. Para mí es importante la presencia de Guerrero, que no solo es líder, si no tiene un muy buen presente y le aportará el plus a la selección peruana. Pienso que Perú se va a preocupar de tener el arco en cero y conseguirá un buen resultado. En cuanto a Brasil, a pesar de sus bajas, tiene una banca y viene con todo a Lima. Ojalá no nos goleen y el duelo ante Paraguay será clave para ver si Reynoso no mueve su once y cuál es la idea de juego que tiene Juan para estos partidos.

