Como si los retos ya no fuesen mayores, la selección peruana tiene que superarlos contra todo (y contra todos). Si hubo una clasificación sin Paolo Guerrero, una victoria mundialista –ante Australia– y una final de Copa América sin Jefferson Farfán (solo jugó la fase de grupos), ahora tendremos que asegurar el repechaje para Qatar sin André Carrillo, el hombre más peligroso del seleccionado nacional.

El partido en Montevideo no solo nos dejó el sinsabor del VAR y el posible gol no cobrado, también la imagen de André siendo golpeado una y otra vez. Y en una ya no pudo más y pidió su cambio: desgarro del cruzado anterior de la rodilla izquierda. El atacante fue desconvocado tras saberse los resultados de las respectivas evaluaciones.

Con Carrillo descartado –tendría hasta 3 meses de para–, la selección deberá enfrentar la última batalla sin el hombre que mejor conecta con Lapadula. “No tiene reemplazantes. Pueden poner a otro para jugar con once, pero no hay quién haga lo que hace Carrillo”, nos dice el técnico peruano Francisco Melgar.

La derrota de la selección en el Centenario de Montevideo mantiene, pese al polémico remate de Miguel Trauco al arco uruguayo y el VAR, intactas las esperanzas de llegar al mundial. El martes con Paraguay (6:30 p.m.), Perú se juega el sueño de ir a Qatar 2022.

—El factor Gonzales—

En estas Eliminatorias, André ha estado en catorce de los diecisiete partidos disputados y sus tres ausencias fueron por lesión cuando llegó con una fractura en la espalda baja y no pudo jugar ante Chile, Bolivia y Argentina.

El antecedente más cercano es lo del jueves ante Uruguay, cuando fue Christofer Gonzales quien cubrió su salida como extremo derecho pese a que en Cristal juega por la otra banda. Esa sería la primera variante que ensayaría Gareca, a la que podría sumar solo jugar con dos volantes para incluir a Edison Flores por la izquierda y dejar libre a Christian Cueva detrás del punta Gianluca Lapadula.

La ausencia de Carrillo siempre ha sido un dolor de cabeza para Gareca, ya que siempre lo reemplazó de distintas maneras. En la pasada Copa América, la ‘Culebra’ no pudo jugar la semifinal ante Brasil y el técnico eligió defender con cinco y parar una volante de cuatro hombres, algo que solo mantuvo por 45 minutos. Luego mandó a Cueva a jugar por la derecha.

—La presencia de Cueva—

Colocar al ‘10′ de ese lado ha sido la otra solución. Así apareció ante Chile en octubre pasado (2-0), así repitió ante Argentina (0-1) siete días después. En medio de esos dos partidos, ante Bolivia, por la condicionante de La Paz, es que Gareca apostó ‘un cambio natural’, es decir, hombre por hombre. De los actuales convocados, solo Gabriel Costa está habituado a jugar por ese lado, pero el ‘Gabo’ no es considerado –incluso ni salió en lista ante Uruguay–. En aquel partido ante los altiplánicos sí fue titular hasta el minuto 67 en el que Oslimg Mora ingresó por él.

Ya se ha visto que Cueva rinde más cuando juega suelto o cuando va por izquierda, porque ahí se junta con Yotún y Trauco. “Yo prefiero la aparición de Cueva atrás del punta o libre como lo hizo la Eliminatoria pasada” nos dice el técnico Jahir Butrón. Al ‘10′ hay que saber ubicarlo.

Nada ha sido fácil para la Bicolor. Ricardo Gareca supo administrar un plantel reducido y sobrevivió en su momento a los fines de carrera(Pizarro y Vargas), bajos rendimientos (Cueva) y, claro, lesiones. Pero siempre supo salir adelante, y este martes no será la excepción.

