Perú vs. Paraguay se enfrentan este martes 4 de octubre en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, torneo que servirá como preparación para el Sudamericano Sub 20 que se realizará a inicios del 2023. El encuentro se disputará desde las 15:00 hora peruana. La transmisión del partido estará a cargo de FPF Play.

El equipo nacional integra el Grupo A junto a Paraguay, Venezuela y Uruguay. El Grupo B estará conformado por Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la siguiente etapa.

Una de las figuras de la blanquirroja en esta categoría es Catriel Cabellos de 18 años que milita en Racing y hace poco firmó contrato como jugador profesional. “Desde el primer momento que lo conocí, cuando fuimos a Uruguay, ya me di cuenta la capacidad futbolística y la formación que tiene”, dijo Gustavo Roverano, técnico de la selección peruana Sub 20.

Horarios del Perú vs. Paraguay

Perú - 15:00

Colombia - 15:00

Ecuador - 15:00

México - 15:00

Bolivia - 16:00

Paraguay - 16:00

Venezuela - 16:00

Argentina - 17:00

Uruguay - 17:00

Chile - 17:00

Aunque no con buenos resultados, la selección llega a este torneo con ritmo de competencia. Los convocados la conforman: Sebastián Amasifuen (A. Lima), Dorian Moyano (Municipal), Leonardo Díaz (S. Cristal), Sais Santibañez (César Vallejo), Catriel Cabellos (Racing Club), Juan Pablo Goicochea (A. Lima), Flavio Alcedo (S. Cristal), Denzel Caña (Cienciano), Jorge Tandazo (Universitario), Nicolás Amasifuen (A. Lima), Jack Carhuallanqui (Universitario), Stefano Olaya (C. Vallejo), Gilmar Paredes (S. Cristal), Valentino Sandoval (San Martín), André Vasquez (Pirata FC), Bruno Portugal (Melgar), Anderson Villacorta (C. Vallejo), Diether Vasquez (C. Vallejo).