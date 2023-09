Sin ensayos como lo hizo en algunos amistosos, el técnico mandó al campo un conocido 4-2-3-1, con nombres que ya tienen un par de Eliminatorias sobre sus espaldas. Cero especulaciones, mucho menos experimentos. Sin embargo, el primer tiempo fue uno de los peores de la Bicolor en mucho tiempo: superados ampliamente por el rival, el combinado patrio incluso acabó con un hombre menos por la expulsión de Luis Advíncula por doble amarilla.

1 ¿Quién reemplazará a Luis Advíncula ante Brasil? La pregunta que se hacen todos los hinchas la respondemos en la siguiente nota: Una nueva baja ¿Quién reemplaza a Advíncula ante Brasil?

El segundo tiempo fue todo de los locales, aunque se vio la mano del técnico. El ‘Cabezón’ no se sonrojó en plantar el bus en área peruana. Hizo tres cambios en el entretiempo, sacando al amonestado Miguel Araujo y dos hombres de ataque (André Carrillo y Christofer Gonzales). Pasó a jugar 4-4-1 con Tapia de central como gran acierto. El volante del Celta se paró en la posición en la que jugaba en la Sub 20 de la Blanquirroja, allá por el 2013, y fue uno de los mejores junto a Pedro Gallese. Una variante que podría servir de cara al dificilísimo partido contra Brasil este martes en el estadio Nacional.

Perú no rescató, se encontró con un empate milagroso en Paraguay. Sobrevivió al debut en las Eliminatorias pero con algunos rendimientos individuales que preocupan teniendo en cuenta que se viene el ‘Scratch’ y todas sus figuras. A continuación te mostramos el UnoxUno del duelo ante los guaraníes.

¡OTRA VEZ PEDRO GALLESE! 🧤🔥



⏱ 86’ ST | PAR 🇵🇾0-0 🇵🇪 PER

🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤#ClasificatoriasxMDeportes ⚽🌎 pic.twitter.com/hJhXO9Thvg — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 8, 2023

Pedro Gallese (Salvador - 10 puntos)

Que Perú se haya regresado con un punto -de oro- de Paraguay se explica con dos motivos simples: la ineficaz delantera guaraní y las milagrosas manos de Pedro Gallese -ayudado también por los tres postes del arco, sus grandes amigos-. El portero nacional estuvo brillante en una noche oscura de la Bicolor. Algo a lo que nos tiene acostumbrados: sus manos salvadoras nos han dado un inicio aceptable en estas Eliminatorias.

Luis Advíncula (Inocente - 3 pts.)

La primera amarilla que se ganó fue luego de cortar un contragolpe paraguayo. Falta táctica, le llaman los entrenadores. La segunda pudo evitarla: luego de verse superado -como en los 45 minutos que estuvo en el campo- por el debutante Ramón Sosa, Lucho dejó el pie, cometió una falta cerca al área nacional y el árbitro decidió expulsarlo. Su tarde-noche estuvo plagada de imprecisiones con el balón y desconcentraciones a la hora de defender.

Miguel Araujo (Inseguro - 4 pts.)

Intentó ser el primer pase de salida, pero sus pases iban casi siempre a Luis Abram, su compañero de saga. No se paró bien en defensa, no mostró seguridad y padeció cada ataque. Tuve que recurrir a la falta para detener a sus rivales, por lo que fue amonestado. Reynoso decidió cambiarlo en el entretiempo por temor a que sea expulsado.

Luis Abram (Cumplidor - 5 pts.)

Empezó timorato, tratando de no tener mucho tiempo el balón, pero se fue asentando en la zaga. En el segundo tiempo, junto a Renato Tapia, sacaron casi todos los balones que llegaban. Si alguno pasaba, Gallese estaba detrás de ellos poniendo sus milagrosas manos para mantener el cero en el arco. Aceptable partido del central del Atlanta United de la MLS.

Pedro Gallese vs. Paraguay 6 atajadas 2 atajadas cercanas 2 despejes 100% tiros defendidos

Vía: SofaScore

Miguel Trauco (Correcto - 5 pts.)

Los pocos ataques de Perú empezaron por su banda izquierda. Se asoció con Yotún y Carrillo, y en balones largos buscó a Paolo. Pero ante el poco juego colectivo del elenco nacional, no pudo sobresalir como se esperaba. De todos modos fue de los que más buscó poner el balón al ras del césped y tener la posesión del balón.

Renato Tapia (Sacrificado - 8 pts.)

Tuvo un primer tiempo para el olvido: muy impreciso con el balón, lento para recuperar y se dejó anticipar en un par de ocasiones. Su pésimo rendimiento en el medio, justificado por el poco ritmo con el que llegó, afectó el funcionamiento de un Perú que no pudo retener los ataques paraguayos. Pero en el segundo tiempo, cuando Reynoso decidió ponerlo de central, Renato se recuperó totalmente, recobró la memoria y fue un baluarte en la defensa. Sacó de todo por arriba y ganó los duelos por abajo.

Yoshimar Yotún (Arriesgado - 6 pts.)

Peleó más de lo que jugó, aunque intentó siempre manejar el juego peruano asociándose con Trauco y Carrillo, pero tuvo más tareas defensivas. En el primer tiempo tuvo un cruce salvador que pudo significar el primer tanto paraguayo. Es uno de los capitanes dentro del campo y su experiencia ayudó en la segunda mitad para aguantar el resultado con un hombre menos.

Andy Polo (Inoperante - 3 pts.)

Estuvo 89 minutos en el campo. En ningún momento pudo desbordar, tampoco realizó un buen centro y no ayudó en la marca a un superado Luis Advíncula. No influyó en el juego, aunque tuvo en sus pies una ocasión muy clara tras un contragolpe conducido por André Carrillo pero terminó rematando muy desviado cuando pudo hacer algo más. No estuvo a la altura de un partido de Eliminatorias.

Renato Tapia tuvo un pésimo primer tiempo como volante de contención. Sin embargo, cuando Juan Reynoso lo colocó como central, fue vital para el empate. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR: La verdadera historia de cómo Reynoso pasó a la ‘U’, por Daniel Peredo

André Carrillo (Irreconocible - 4 pts.)

La jugada más clara de Perú nació en sus pies: conducción rápida en un contragolpe y pase justo a Andy Polo para que el de la ‘U’ terminara rematando cruzado. El problema es que esa fue la única aparición de André. Como pocas veces en los últimos años, Carrillo restó en el juego de la Bicolor: impreciso en los pases, lento para buscar el espacio y sin desequilibrio en el mano a mano. El nulo juego colectivo del equipo en los 45 minutos que estuvo tampoco lo ayudó. Debe mejorar porque es nuestra mejor carta en ataque.

Christofer Gonzales (Irregular - 4 pts.)

Tuvo un par de intervenciones buenas, conectando la volante con Paolo Guerrero, el ‘9′. Pero su irregularidad en el juego fue una constante. Intentó ser el conductor del equipo, pero ante la agresiva defensa paraguaya, el técnico le pidió unirse con Tapia y Yotún en el medio sector. Fue cambiado en el entretiempo por Cartagena, un hombre más defensivo. Cambio táctico ante la expulsión de Advíncula.

Paolo Guerrero (Solitario - 6 pts.)

Su apellido lo describe: Guerrero. Eso fue Paolo en Ciudad del Este. Solo en ataque, peleando cada dividida contra los centrales, ganando algunas faltas que dieron respiro al equipo. Casi al finalizar el partido sacó un remate que pegó en el travesaño y pudo ser el 1-0 para Perú. Su experiencia ayudó aunque su falta de velocidad mermó los ataques nacionales.

¡EL INCREÍBLE REMATE DE PAOLO GUERRERO! Pudo ser el primero para Perú, pero no pudo ser. Después Paraguay estuvo cerca, pero el poste se hizo presente. 😱



PAR 🇵🇾0-0 🇵🇪 PER

🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤#ClasificatoriasxMDeportes ⚽🌎 pic.twitter.com/o2j7oYYE4S — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 8, 2023

Los que ingresaron

Aldo Corzo (Rendidor - 6 pts.)

Ingresó por Miguel Araujo pero se paró de lateral en lugar del expulsado Luis Advíncula. Nunca subió, no tenía necesidad de hacerlo. Cerró su zona tapando las diagonales de Ramón Sosa, el más desequilibrante de Paraguay en el primer tiempo. Cumplió con su objetivo.

Wilder Cartagena (Ordenado - 6 pts.)

Entró para defender y así lo hizo. Acompañado de Yotún en el medio y con el equipo más cerca del arco de Gallese, Cartagena no se sonrojó cuando tuvo que mandar un derechazo a la nada para darle respiro al equipo. Le dio equilibrio a la volante con su buen posicionamiento y sus constantes quites.

Marcos López (Atrevido - 6 pts.)

Entró como volante con el objetivo de ayudar a Miguel Trauco en defensa y también sumarse al ataque. Su buen ida y vuelta le permitió acompañar a Paolo en los contragolpes esporádicos que tuvo la Bicolor. Fue un buen ingreso del jugador de Feyenoord de Países Bajos.

Jesús Castillo (Seguro - 6 pts.)

No le pesó debutar en unas Eliminatorias y en un contexto sumamente difícil: con el equipo con uno menos. Aún así cumplió muy bien su labor defensiva, sin miedo a poner la pierna fuerte y con mucha tranquilidad para manejar el balón cuando era necesario.

Carlos Ascues (-)

Ingresó por Andy Polo en el minuto 89. Casi no tuvo participación.