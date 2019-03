Perú vs. Paraguay: Día, hora, canales y todo lo que debes saber del amistoso internacional en Nueva Jersey

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: jugarán este viernes 22 de marzo en un amistoso internacional por fecha FIFA en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. El partido está pactado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y Latina. En la presente nota te contamos todo lo que debes saber sobre el primer encuentro de la blanquirroja en el 2019.

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: presente de ambas escuadras

La selección peruana disputará su primer encuentro del año frente a Paraguay en Nueva Jersey. El equipo comandado por Ricardo Gareca buscará revertir la mala racha con la que llega a este partido: dos derrotas consecutivas y tres sin conocer la victoria.

El comando técnico nacional incluyó en la convocatoria rostros nuevos: Alex Callens, Alexis Arias y los retornos de Christian Cueva, Yordy Reyna y Beto Da Silva.

Tras el Mundial Rusia 2018 y la renovación de Ricardo Gareca al mando de la bicolor, el equipo patrio busca su mejor versión para encarar de la mejor forma la Copa América Brasil 2019 y las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Perú venció 1-0 a Paraguay en el último enfrentamiento entre ambos. | Foto: Reuters

En esta fecha doble, Perú enfrentará a Paraguay y El Salvador, como parte de su preparación para las competencias ya mencionadas.

Por su parte, Paraguay llega inmiscuido en un nuevo ciclo. Eduardo Berisso asumió tras la salida de Juan Carlos Osorio y puso en marcha el plan Copa América 2019.

Los albirrojos buscarán darle rodaje a un equipo renovado, con figuras consolidadas en sus clubes como Bruno Valdez en América, Cecilio Domínguez en Independiente, Miguel Almiron en el Newcastle United, entre otros.

Perú vs. Paraguay: horarios en el mundo

Perú 8:00 pm.

Nueva York 9:00 pm

Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

Plan de trabajo de la Selección Peruana de cara al amistoso frente a Paraguay. | Foto: @SeleccionPeru

Perú vs. Paraguay EN VIVO: últimos cinco enfrentamientos

08.06.17 Amistoso | Perú 1-0 Paraguay

10.11.16 Eliminatorias | Paraguay 1-4 Perú

13.11.15 Eliminatorias | Perú 1-0 Paraguay

03.07.15 Copa América | Perú 2-0 Paraguay

​18.11.14 Amistoso | Perú 2-1 Paraguay

Christian Cueva convirtió uno de los cuatro goles en el triunfo en Asunción por las Clasificatorias Rusia 2018. | Foto: AFP

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: últimos resultados de cada equipo

Perú



Amistoso Internacional: Perú 2-3 Costa Rica

Amistoso Internacional: Perú 0-2 Ecuador

Amistoso Internacional: EE.UU. 1-1 Perú

Amistoso Internacional: Perú 3-0 Chile

Amistoso Internacional: Alemania 2-1 Perú



Paraguay



Amistoso internacional: Sudáfrica 1-1 Paraguay

Amistoso internacional: Japón 4-2 Paraguay

Amistoso internacional: EE.UU. 1-0 Paraguay

Amistoso internacional: Paraguay 0-1 Venezuela

Amistoso internacional: Colombia 1-2 Paraguay



Lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Paraguay y El Salvador. | Foto: @SeleccionPeru

Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: Posibles alineaciones

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.