Perú vs. Paraguay EN VIVO: el estadio San Marcos retumbó con el himno nacional previo al partido | VIDEO Antes de comenzar el partido por el Sudamericano Sub 17 entre Perú vs. Paraguay, el himno del país anfitrión retumbó en las gradas del estadio de la Universidad Mayor de San Marcos

Perú vs. Paraguay EN VIVO: el estadio San Marcos retumbó con el himno nacional previo al partido | Foto: Captura