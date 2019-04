Perú vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO vía Movistar Deportes: juegan por el Sudamericano Sub 17 Perú vs. Paraguay EN DIRECTO: ambas selecciones se enfrentan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO vía Movistar Deportes: juegan por el Sudamericano Sub 17. (Foto: GEC)