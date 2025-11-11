Ver Perú vs. Rusia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Gazprom Arena por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El amistoso se disputa hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 8:00 PM de Rusia. ¿Dónde ver? América TV, ATV y Movistar Deportes son los canales que transmiten el partido de la selección peruana por señal abierta y cable. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Chile en vivo: ver transmisión del partido por amistoso por fecha FIFA desde el estadio Bicentenario de La Florida.