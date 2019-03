Perú vs. El Salvador EN VIVO ONLINE: chocarán este martes 26 por un amistoso FIFA. El partido está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, en Washington, Estados Unidos. La transmisión estará encargada de Movistar Deportes y Latina, asimismo, podrás seguirlo minuto a minuto por El Comercio.

Perú vs. El Salvador: Presente de ambas selecciones

Perú disputará su segundo encuentro del año frente a El Salvador en Washington (Estados Unidos). El equipo comandado por Ricardo Gareca buscará construir una nueva racha de triunfos, ya que llegará tras vencer a Paraguay en New Jersey.

El comando técnico nacional incluyó en la convocatoria rostros nuevos: Alex Callens, Alexis Arias y los retornos de Christian Cueva, Yordy Reyna y Beto Da Silva, asimismo se excluyó de la convocatoria nuevamente a Christian Benavente quien juega en Egipto.

Tras el Mundial Rusia 2018 y la renovación de Ricardo Gareca al mando de la bicolor, el equipo patrio busca su mejor versión para encarar de la mejor forma la Copa América Brasil 2019 y las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Por otro lado, El Salvador llega con dos partidos disputados en el 2019, ambas victorias: 2-0 frente a Jamaica y 3-1 ante Guatemala.

El estratega del cuadro centroamericano, Carlos de los Cobos, expresó en una conferencia de prensa lo siguiente: "Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto. Nos levantamos a las 3:00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces".

Tras ello confirmó que utilizará un equipo alterno para probar con nuevas alternativas y darle descanso a los habituales titulares.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido Perú vs. El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO?

El encuentro entre Perú y El Salvador está programado para las 8:00 pm (hora peruana) y se jugará en el RFK Stadium, Washington (Estados Unidos).



Perú vs. El Salvador EN VIVO: Horarios en el mundo

Perú 7:00 pm.

Nueva York 8:00 pm

Asunción 9:00 pm.

Bagdad 3:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 7:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 1:00 am. (miércoles 27)

Pekín 6:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 9:00 pm.

Brooklyn 8:00 pm.

Buenos Aires 9:00 pm.

Ciudad del Cabo 2:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 6:00 pm.

Damasco 2:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 6:00 pm.

Guayaquil 7:00 pm.

La Habana 8:00 pm.

Houston 7:00 pm.

Kiev 2:00 am. (miércoles 27)

Londres 0:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 5:00 pm.

Madrid 1:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 10:00 am. (miércoles 27)

Montreal 8:00 pm.

Osaka 9:00 am. (miércoles 27)

París 1:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 9:00 pm.

Sidney 10:00 am. (miércoles 27)

Tokio 9:00 am. (miércoles 27)

¿En qué canal de TV puedo ver el partido entre Perú vs. El Salvador EN DIRECTO?

El partido amistoso será transmitido desde las 8:00 pm este martes por Latina TV y Movistar Deportes.



¿Cómo y dónde ver el Perú vs. El Salvador EN VIVO ONLINE gratis por internet?

Si no tienes tiempo para sintonizar el partido entre Perú y El Salvador puedes disfrutar EN VIVO ONLINE este amistoso a través de la web de El Comercio.



Así mismo puedes disfrutar de este partido donde te encuentres a través de internet y vía streaming.

Perú vs. El Salvador: Historial, últimos dos enfrentamientos

28.05.16 Amistoso Internacional | Perú 3-1 El Salvador

06.02.09 Amistoso Internacional | El Salvador 1-0 Perú

Perú vs. El Salvador: Estadísticas, últimos resultados

Perú

​22.03.19 | Amistoso Internacional: Perú 1-0 Paraguay

20.11.18 | Amistoso Internacional: Perú 2-3 Costa Rica

15.11.18 | Amistoso Internacional: Perú 0-2 Ecuador

16.10.18 | Amistoso Internacional: EE.UU. 1-1 Perú

12.10.18 | Amistoso Internacional: Perú 3-0 Chile

El Salvador



23.03.19 | Concacaf Nations League: El Salvador 2-0 Jamaica

06.03.19 | Amistoso Internacional: El Salvador 3-1 Guatemala

20.11.18 | Amistoso Internacional: El Salvador 1-0 Haití

​16.11.18 | Concacaf Nations League: Bermudas 1-0 El Salvador

13.10.18 | Concacaf Nations League: El Salvador 3-0 Barbados